أميركا تبيع خمسة آلاف صاروخ هلفاير للعراق

صواريخ هلفاير ترفع الكفاءة القتالية للمروحيات بشكل كبير (Getty-أرشيف)

وافقت الولايات المتحدة الأميركية على بيع خمسة آلاف صاروخ من طراز هلفاير للعراق لدعم جهود بغداد في التصدي للمقاتلين المسلحين المتشددين المنتشرين في مناطق واسعة من شمال العراق.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن قيمة الصفقة تبلغ 700 مليون دولار.

وكان العراق طلب خمسة آلاف صاروخ جو-أرض من هذه الصواريخ التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وترفع القدرة النيرانية والقتالية للمروحيات الأباشي وغيرها من المروحيات الحربية وتمكنها من مهاجمة الدبابات والعربات المدرعة وغيرها من الأهداف الأرضية بدقة وبحجم نيران هائل.

وكانت الولايات المتحدة شحنت كميات قليلة جدا من هذه الصواريخ للعراق وهي أقل مما طلبه العراق.

ويشمل العقد بنودا تغطي قطع الغيار والتدريب والدعم اللوجستي لما بعد البيع.

وكان الجيش العراقي الذي دربته الولايات المتحدة ومولته شهد تفككا وانهيارا عندما اجتاح واستولى مقاتلون من الدولة الإسلامية على مساحات كبيرة من شمال العراق وغربه.