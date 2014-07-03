وكالات إنسانية: جنوب السودان مقبل على مجاعة

امرأة من جنوب السودان تعاني الجوع جراء نقص الطعام (Getty)

حذرت وكالات العمل الإنساني الخميس من أن جنوب السودان الذي تمزقه حرب أهلية منذ نهاية 2013 يمكن أن تضربه المجاعة خلال الأسابيع المقبلة إذا لم يتم تأمين مساعدات غذائية كبيرة له.

وقالت لجنة الطوارئ البريطانية للكوارث التي ترعى 13 منظمة غير حكومية عاملة هناك "إذا استمر النزاع في جنوب السودان ولم تتم زيادة المساعدة، فستواجه مناطق في جنوب السودان بحلول أغسطس على الأرجح مجاعة".

وقتل آلاف الأشخاص إن لم يكن عشرات الآلاف ونزح أكثر من 1.5 مليون شخص آخرين منذ اندلاع الحرب منتصف ديسمبر 2013 في آخر دولة أعلن قيامها في العالم.

ولا تملك الأمم المتحدة حاليا سوى 40% من الأموال اللازمة للمساعدات الإنسانية ولا يزال ينقصها أكثر من مليار دولار.

وقال المسؤول عن تحالف المنظمات الإنسانية صالح سعيد إن "هناك خطرا واقعيا جدا بحدوث مجاعة في بعض المناطق". وحذر من أن "ملايين الأشخاص يواجهون أزمة غذائية حقيقية وكبيرة".

وأكد خبراء الأمم المتحدة أن معدل الأمطار هذه السنة كالعام الماضي أو أقل بقليل، وأضافو أن الأزمة الغذائية نجمت عن المعارك وآثارها وخصوصا على الأنشطة الزراعية ولم تتسبب فيها ظروف مناخية طارئة.

وأضاف سعيد أن لجنة الطوارئ البريطانية للكوارث التي تضم بين منظماتها أوكسفام وسيف ذي تشيلدرن "تملك أقل من نصف الأموال اللازمة للمساعدة على منع تحول الأزمة الغذائية في جنوب السودان إلى كارثة".

واندلعت المعارك في منتصف ديسمبر 2013 بين الجيش الموالي للرئيس سلفا كير وقوات نائبه السابق رياك مشار وتخللتها فظائع ومجازر.