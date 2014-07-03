مظاهرات في مدن مصرية في الذكرى السنوية الأولى للانقلاب

خرجت في عدد من المدن المصرية مظاهرات في الذكرى السنوية الأولى للانقلاب الذي أطاح بأول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، ففي مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية خرجت مظاهرة حمل فيها المتظاهرون صور الرئيس المعزول محمد مرسي واللافتات المنددة بحكم العسكر وشعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين. وكانت السلطات المصرية قد رفعت درجة تأهبها في مدينة الزقازيق بالشرقية تحسبا لخروج مظاهرات مشابهة.

كما شهدت بعض الشوارع في محافظة كفر الشيخ مسيرة لمعارضي الانقلاب رفعوا خلالها شعار رابعة، ورددوا هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وطالبوا بإخلاء سبيل المسجونين.

و في بركة السبع بمحافظة المنوفية خرجت مسيرة ضمن فعاليات انتفاضة الثالث من يوليو حيث ردد المشاركون شعارات ضد حكم العسكر وسياسات وزارة الداخلية كما رفعوا صورا لمعتقلين في السجون المصرية.

وشهد العام الماضي قبضة أمنية مشددة رافقتها مقاربة استئصال لجماعة الإخوان المسلمين بعد وصمها بالإرهاب. وسجلت مصر خلال العام الماضي أيضا أرقاما قياسية في أعداد من قتلوا واعتقلوا ومن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.

وتواصل تقارير حقوقية رصد انتهاكات قوات الأمن بحق المعتقلين السياسيين بعد عام كامل من الانقلاب، فقد قال المركز العربي الإفريقي للحريات في بيان له إن قوات تابعة للأمن المركزي اقتحمت مساء الثلاثاء عنابر بسجن برج العرب بالإسكندرية، واعتدت على المعتقلين السياسيين. وفي سياق متصل يواصل معتقلو سجن الزقازيق العمومي لليوم الخامس إضرابهم عن الطعام بمشاركة عدد من ذويهم احتجاجا على ممارسات إدارة السجن ضدهم.

كما تعرضت طالبة بجامعة الأزهر لحالة اغتصاب كامل على أيدي ضابط شرطة داخل إحدى مردعات الأمن المركزي وذلك بعدما ألقى القبض عليها في أواخر ديسمبر عام 2013 أثناء وجودها أمام جامعة الأزهر لأداء الامتحانات.

وقالت الفتاة إن الضابط أجبرها علي الدخول إلى إحدى مدرعات الشرطة وتمزيق ملابسها والتعدي عليها حتى تم اغتصابها بالكامل.