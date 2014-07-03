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كرزاي يوقع قانونا لتفادي وضع المصارف على القائمة السوداء

3/7/2014

قالت الحكومة الإفغانية اليوم الخميس أن الرئيس حامد كرزاي المنتهية ولايته وقع قانوناً يهدف إلى منع تمويل الجماعات الإرهابية ، وهو الثاني من قانونين تحتاجهما البلاد لإنقاذ مصارفها من خطر الإدراج على القائمة الدولية السوداء.

ويساهم هذا القانون إلى جانب قانون مكافحة غسيل الأموال الذي وقعه كرزاي في الأسبوع الماضي في إقناع مجموعة دولية للتدقيق المالي بأن الحكومة الأفغانية جادة في جهودها لمكافحة غسيل الأموال.

وقد توقفت مصارف كثيرة بالفعل عن التعامل مع أفغانستان بسبب ضعف القواعد التنظيمية ما يصعب على الشركات تحويل الأموال مقابل الواردات ( البوالص والاعتمادات المستندية) وكذلك على العائلات إرسال الأموال لأبنائها الذين يدرسون في الخارج.

وحذرت مجموعة FATF الدولية للتدقيق المالي أفغانستان شهر شباط الماضي من أن مصارفها سوف تدرج على القائمة السوداء في اجتماعها في يونيو حزيران ما لم تظهر التزاما أكثر جدية بمكافحة الجرائم المالية.

ورغم الجهود الأخيرة للبنك المركزي الأفغاني وغيره لإقرار القوانين المطلوبة  لم يوقع كرزاي القانون المالي إلا قبل انتهاء المهلة ، لكن هذه الخطوة بدت كافية لتجنيب المصارف الأفغانية خطروضعها على القائمة السوداء على الأقل حتى الاجتماع المقبل للمجموعة في أكتوبر2014.

وعلى الرغم من إقرار القانونين ما زال يتوجب على أفغانستان أن تثبت أنها تطبقهما بالشكل المناسب إذا أرادت تفادي خطر الإدراج على القائمة السوداء.

 

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