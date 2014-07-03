قتيلان بانفجار بكرداسة وثلاثة باشتباكات مع الأمن بالقاهرة

صورة أرشيفية لميدان رابعة بعض فضه في أغسطس الماضي (Getty)

قالت مصادر أمنية إن ثلاثة أشخاص قتلوا الخميس في اشتباكات بين قوات الأمن المصرية ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين كما قتل اثنان بانفجار قنبلة كانا يصنعانها بمنزلهما بكرداسة في مدينة الجيزة بإقليم القاهرة الكبرى في الذكرى الأولى لعزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وخرج آلاف المؤيدين للجماعة إلى الشوارع في القاهرة ومدن أخرى الخميس، وجاء عزل مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.

وقالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن ألقت القبض على 196 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين قبل وخلال المظاهرات.

وفي الوقت الذي دعا فيه تحالف تقوده جماعة الإخوان لمظاهرات حاشدة الخميس شددت إجراءات الأمن في القاهرة ومن ذلك قيام مدرعات تابعة للجيش بإغلاق مداخل ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.

وقالت مصادر أمنية إن مئات من مؤيدي الإخوان اشتبكوا مع قوات الأمن في منطقتين بالجيزة مما أدى لسقوط القتلى الثلاثة. وقال مصدر إن دوي طلقات رصاص سمع خلال الاشتباكات التي استخدمت فيها قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين، كما وقعت هجمات بقنابل بدائية الصنع.

وصرحت مصادر أمنية أن الشخصين الذين قتلا جراء انفجار وقع في مكسنهما بمدينة كرداسة غرب العاصمة المصرية القاهرة سقطا جراء انفجار عبوة ناسفة كانا يقومان بإعدادها بالمدينة التي قتل فيها أحد عشر من رجال الشرطة لدى فض اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في 14 أغسطس العام الماضي.

وكان المئات من مؤيدي جماعة الإخوان "بحسب بيانات رسمية" قد قتلوا خلال فض اعتصامي رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة والنهضة بالجيزة التي تجاور العاصمة.

وتعد كرداسة معقلا لجماعة الإخوان المسلمين وإسلاميين آخرين بعضهم متشدد بحسب المصادر الأمنية وسكان.

وكان ضابط شرطة برتبة كبيرة قتل في سبتمبر الماضي خلال اقتحام قوات الأمن لكرداسة التي سقطت تحت سيطرة الإسلاميين بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في الثالث من يوليو العام الماضي عقب احتجاجات على حكمه.

وفي الشهر الماضي أحالت محكمة جنايات الجيزة أوراق 12 إسلاميا إلى المفتي لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامهم لإدانتهم في قضية مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة.

ومنذ عزل مرسي قتل مئات من رجال الأمن في هجمات أعلن متشددون ينشطون في سيناء مسؤوليتهم عنها، وفي ديسمبر أعلنت الحكومة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وأكدت الجماعة مرارا على أن احتجاجاتها على عزل مرسي سلمية.

وقال مصدر أمني في وزارة الداخلية لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن نقطتي شرطة في حي إمبابة بالجيزة تعرضتا الخميس لهجومين بقنبلتين ألقيتا من دراجتين ناريتين مسرعتين، وأضاف أن الهجومين لم يوقعا ضحايا.

وقالت وزارة الداخلية في صفحتها على فيسبوك الخميس إن انفجارا محدودا وقع في سيارة في وقت متأخر من مساء الأربعاء في حي عين شمس شمال شرق القاهرة وإن الشرطة ألقت القبض على أحد الرجلين الذين كانا في السيارة ولاذ الآخر بالفرار.