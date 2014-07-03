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قتيلان بأحدث اشتباكات طائفية بميانمار

3/7/2014
عربة تابعة لشرطة ميانمار تتمركز أمام مسجد أحرقه متطرفون بوذيون باضطرابات سابقة (أرشيف)

قتل شخصان بـميانمار "بورما سابقا" في أعمال عنف جديدة بين بوذيين ومسلمين اندلعت في مدينة ماندلاي وسط البلاد لليوم الثاني على التوالي، بحسب ما أفاد به مسؤول أمني.

وأوضح الكولونيل أونغ كياو أو -وهو مسؤول عن الأمن في ماندلاي ثاني أكبر مدن ميانمار- خلال مؤتمر صحفي أن بوذيا ومسلما قتلا وأصيب 14 آخرون من بينهم أربعة من رجال الشرطة في تجدد للاضطرابات لليوم الثاني على التوالي.

وصرح ضابط في الشرطة بأنه خلال أعمال عنف وقعت بعد الهجوم على متجر مسلم اتهم صاحبه بالاغتصاب "سقط قتيلان"، لكنه لم يورد أي تفاصيل عن هوية الضحيتين ولا عن ظروف مصرعهما.

واندلعت أعمال الشغب مساء الثلاثاء عندما هاجم حشد بالحجارة متجرا يملكه مسلم ومباني أخرى وأحرقوا سيارة، ونشرت الشرطة أكثر من ستمائة عنصر وقامت بعد ذلك بإطلاق الطلقات المطاطية لتفريق الحشود بحسب تقارير أمنية.

وأعلن زاو وين أونغ قائد شرطة ماندلاي فتح تحقيق بالقضية للوقوف على ملابستها وأكد أن السلطات ستقوم بالإجراءات المناسبة ضد كل المتورطين بعمليتي القتل.

وقال ضابط في جيش ميانمار إن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص بعد الليلة الأولى من الاضطرابات التي بدأت مساء الثلاثاء على إثر تقارير انتشرت على الإنترنت عن اغتصاب صاحب مقهى مسلم لامرأة بوذية.

وتعتبر هذه أحدث الاضطرابات في سلسلة المواجهات الطائفية التي اندلعت قبل عامين بين البوذيين والمسلمين وتهدد عملية الإصلاح الوليدة في البلاد.

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