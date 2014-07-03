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حركة الشباب الإسلامية تتبنى مقتل برلماني في مقديشو

3/7/2014

 

قال عضو في البرلمان الصومالي إن "حركة الشباب الإسلامية" اغتالت المشرع "أحمد محمود هايد" وحارسه الشخصي بالرصاص في العاصمة مقديشو اليوم الخميس.

حيث اعترض مسلحون من "حركة الشباب الإسلامية"  سيارة عضو البرلمان وأمطرتها بالرصاص مما أدى إلى مقتله ومقتل حارسه الشخصي في هجوم هو الخامس من نوعه خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

وتعهد الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية للشباب بالاستمرار بقتل النواب الصوماليين "واحدا تلو الاخر" وقال لرويترز "من يطلقون على أنفسهم لقب أعضاء البرلمان هم من جلبوا الأعداء المسيحيين إلى بلادنا سنستمر في قتلهم بالجملة"  في إشارة منه إلى الدعم الذي تتلقاه مقديشو من الحكومات الغربية وأعضاء الاتحاد الإفريقي الذين أرسلوا جنودا الى الصومال لقتال مسلحي الحركة.

 وكانت قد طردت قوات حفظ السلام الإفريقية عام 2011 حركة الشباب من العاصمة ولكن الجماعة شنت حملة تفجيرات في محاولة للإطاحة بالحكومة وتطبيق نهجها في الصومال.

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