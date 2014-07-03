بوروشينكو: مستعد لوقف إطلاق النار بشروط

رئيس أوكرانيا بيترو بوروشينكو (أرشيف)

قال مكتب الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو إنه أجرى اتصالا مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس وأبلغة أنه مستعد لوقف لإطلاق النار مع المتمردين المؤيدين لروسيا إذا نفذت شروط محددة.

وأفاد بيان نشر على موقع الرئاسة الأوكرانية على الإنترنت أن الرئيس "بوروشينكو شدد على استعداده للعودة إلى وقف إطلاق النار بمجرد تلقيه تأكيدات بأن الشروط قد نفذت في إطار ثنائي، وكذلك إطلاق سراح الرهائن والسيطرة على الحدود من خلال مراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وكان بوروشينكو ألغى وقف إطلاق النار في ساعة مبكرة الثلاثاء بعد أن شن المتمردون هجمات عديدة على القوات الأوكرانية، متهما روسيا بالسماح بدخول مقاتلين وأسلحة إلى أوكرانيا عبر الحدود المشتركة بين البلدين.

وكان وزراء خارجية كل من أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا الأربعاء قد اتفقوا على ضرورة بدء محادثات جديدة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا تشارك فيها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في موعد لا يتعدى السبت.

وجاء في بيان مشترك للوزراء الأربعة عقب محادثات في برلين "أن الوزراء يدعون مجموعة الاتصال إلى استئناف عملها في موعد لا يتعدى 5 يوليو بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ومستدام يوافق عليه الطرفان". وتمثل مجموعة الاتصال أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وعقد وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير المحادثات على عجل مع تصاعد العنف في أوكرانيا بعد أن أنهت الحكومة وقفا لإطلاق النار استمر عشرة أيام مع الانفصاليين الموالين لروسيا، وقال شتاينماير إنه خلال الساعات الـ48 الماضية "تصاعد الوضع بشكل دراماتيكي وربما يخرج عن السيطرة كليا".

وفي محاولة لحل الأزمة اتفق الوزراء الأربعة على ضرورة أن يوقف جميع الأطراف العنف والإفراج عن الرهائن وإعادة المعابر الحدودية مع روسيا إلى السيطرة الحكومية.

ورحب الوزراء باستعداد روسيا السماح لحراس الحدود الأوكرانية بالدخول إلى الأراضي الروسية للوصول إلى معبري غوكوفو ودونتسك عندما يتم وقف إطلاق النار.

وقال شتاينماير "بالطبع نحن نعلم أن هذا ليس هو الحل وليس العصا السحرية التي ستصوب كل شيء بين ليلة وضحاها"، وأضاف "ولكنني أعتقد أنها خطوة أولى ومهمة باتجاه وقف إطلاق النار الثنائي وتوفر فرصة لنا وعلى الجميع انتهازها الآن".

من ناحيته قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "إن الهدف هو تخفيف التوتر"، وأضاف "بالتأكيد يجب تطبيق كل هذا ولكنها خطوة إيجابية إلى الأمام".

وصرح وزير الخارجية الأوكراني قائلا "خلال فترة وقف إطلاق النار خرق الانفصاليون وقف إطلاق النار أكثر من مائة مرة، وحاليا هدفنا هو التوصل إلى وقف إطلاق نار ثنائي".

وأكد الوزراء أيضا على ضرورة ضمان أمن الصحفيين العاملين في مناطق النزاع في أوكرانيا، حيث قتل صحفي روسي مؤخرا هو الثالث منذ بدء الصراع.

وقد أفرج الانفصاليون الموالون لروسيا في أوكرانيا الأربعاء عن صحفيين اثنين بعد يومين من خطفهما.