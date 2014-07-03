السعودية تنشر 30 ألف جندي على حدود العراق

جنود سعوديون يتمركزون بنقطة على الحدود مع العراق (Getty-أرشيف)

قالت قناة العربية التلفزيونية الخميس إن السعودية نشرت 30 ألف جندي على حدودها مع العراق بعد انسحاب الجنود العراقيين من المنطقة غير أن بغداد نفت هذا الخبر وأكدت أن الحدود لا تزال تحت سيطرتها الكاملة.

وتتشاطر الدولة التي تحتل المرتبة الأولى في صادرات النفط في العالم حدودا مشتركة تمتد ثمانمائة كيلومتر مع العراق حيث استولى المقاتلون المتشددون وغيرهم من الجماعات على عدد من المدن والبلدات في شمال البلاد في عملية اجتياح خاطفة الشهر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الملك عبدالله بن عبد العزيز أمر باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المملكة من أي "تهديدات إرهابية" محتملة.

وأوردت قناة العربية على موقعها الإلكتروني أن الجنود السعوديين انتشروا في المنطقة الحدودية بعد أن هجرت القوات العراقية مواقعها هناك تاركة المنطقة الحدودية مع السعودية وسوريا دون حراسة.

من جهته قال قال اللواء قاسم عطا المتحدث باسم الجيش العراقي إن هذه أنباء كاذبة وعارية عن الصحة وهدفها التأثير على الروح المعنوية للشعب والجنود البواسل.

وأضاف أن الحدود التي تقع في أغلبها في منطقة صحراوية خالية تحت السيطرة الكاملة لحرس الحدود العراقي.

وقالت قناة العربية إنها حصلت على شريط فيديو يظهر حوالي 2500 جندي عراقي في منطقة صحراوية إلى الشرق من مدينة كربلاء العراقية بعد انسحابهم من مواقعهم على الحدود.

ويظهر في شريط الفيديو الذي بثته "العربية" ضابط يقول إن الجنود العراقيين تلقوا أوامر بترك مواقعهم دون إعطائهم تبريرا لهذه الخطوة، وأضاف الضابط في مقابلات جرت معهم أنهم تلقوا أوامر بالانسحاب من الحدود وترك أسلحتهم في مكانها، وأشار إلى أن جنودا لقوا حتفهم أثناء الانسحاب بسبب الجوع والعطش. ولم يتسن التأكد على الفور من مصداقية محتوى الشريط.

من جهة أخرى نفى المتحدث باسم الجيش العراقي الخميس انسحاب القوات العراقية من الحدود مع السعودية وأضاف أن الحدود مع السعودية مؤمنة بالكامل.