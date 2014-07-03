البارزاني يطلب من برلمانه موعداً للاستفتاء على قيام الدولة

بدأ برلمان إقليم كردستان العراق جلسة مغلقة بناءً على طلب من رئيس الإقليم مسعود البارزاني، الذي سيلقي خلالها كلمة تتعلق بالتطورات الأخيرة في العراق، وبقرارات مصيرية سيتخذها الإقليم إزاء المناطق المسيطر عليها مؤخراً.

وقال النائب فرهاد صوفي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني أن مسعود البارزاني طلب من برلمان الإقليم تشكيل لجنة لتنظيم استفتاء على الاستقلال في المناطق المتنازع عليها، والتي سيطرت عليها قوات البشمركة الكردية بعد أحداث الموصل، حيث سيبتٌ في بقاء كركوك تابعة إداريا لبغداد أو إلحاقها إداريا بإقليم كردستان.

وأضاف عدد من النواب الأكراد أن البرزاني لم يحدد إطارا زمنيا لعمل اللجنة المقترحة.

وقد تجمع المئات من مواطني إقليم كردستان، الخميس، أمام مبنى برلمان إقليم كردستان لمطالبة رئيس الاقليم مسعود البارزاني بإعلان الدولة الكردية.

أما فيما يتعلق بأنباء عن انسحاب الجيش العراقي من الحدود مع السعودية، فقد نفى المتحدث باسم الجيش العراقي انسحاب قوات حرس الحدود من الحدود مع المملكة العرية السعودية بعدما ذكرت وسائل إعلام مختلفة أن القوات العراقية انسحبت من مواقعها.

وقال المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء قاسم عطا " أن هذه أنباء كاذبة تؤثر على الروح المعنوية للشعب والجيش، وأضاف أن الحدود تحت السيطرة الكاملة لحرس الحدود العراقي"

وفي سياق منفصل، أجرى الرئيس الأمريكي باراك أوباما مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز لمناقشة الأوضاع المتفاقمة في العراق حسب بيان صدر عن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن أوباما و العاهل السعودي ناقشا ضرورة أن تشكيل حكومة عراقية جديدة تشمل كافة الأطياف وتوحد كل الطوائف المختلفة في العراق.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي كان ألقى باللوم على السعودية في ما وصفه بالتشجيع على "الإبادة" في العراق، واتهم الجارة السعودية بتقديم الدعم "للإرهاب" في العراق.

من جهتها حملت السعودية ما وصفته بالسياسات "الطائفية والإقصائية" مسؤولية الأزمة بالعراق، في إشارة إلى سياسات المالكي. وحثت على الإسراع في تشكيل حكومة وفاق وطني في العراق، وتجنب ما وصفته بالسياسات القائمة على التأجيج المذهبي والطائفية التي مورست في العراق.

من جهتهم أفاد ناشطون أن المعارك التي نشبت بين القوات الحكومية وأتباع المرجع الشيعي محمود الصرخي الحسني في كربلاء ليلة أمس ستمتد إلى محافظات الجنوب المختلفة مثل واسط وذي قار وميسان ، فيما وصفوه بـ"ثورة شعبية" ضد السلطة.

وكانت قوى عراقية قد هاجمت مقرالمرجع الشيعي العربي السيد الصرخي في كربلاء بعد أيام من فتوى أطلقها بعدم الاستجابة لفتوى سابقة من المرجع الشيعي السيد علي السيستاني بالتطوع لمواجهة المسلحين الذين سيطروا على الموصل ومدن عراقية أخرى الشهر الماضي.