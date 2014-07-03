استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى

استأنفت إيران والقوى العالمية الست محادثاتهما النووية في فيينا الخميس على أمل التقريب بين مواقفهما المختلفة في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لإنهاء النزاع حول برنامج طهران النووي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبعد اتصالات غير رسمية جرت الأربعاء بدأ رؤساء الوفد الإيراني والأمريكي والفرنسي والألماني والصيني والروسي والبريطاني جلسة مباحثات، وتعد هذه الجولة هي السادسة من المحادثات في فيينا منذ فبراير/ شباط.

وأمام الوفود أقل من ثلاثة أسابيع للتوصل لاتفاق على حجم البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم مستقبلا وقضايا أخرى إذا كانت تريد الالتزام بمهلة 20 يوليو/ تموز للتوصل إلى اتفاق، ويقر مسؤولون غربيون في أحاديثهم الخاصة أنه ربما تكون هناك حاجة إلى تمديد المحادثات وإن كان ذلك قد يعقد مهمة هي صعبة أصلا.

وينتهي يوم 20 يوليو/ تموز العمل باتفاق مؤقت خفف بدرجة بسيطة العقوبات المفروضة على إيران بعد أن قيدت طهران بعض الجوانب في أنشطتها النووية، ويمكن تمديد العمل بالاتفاق المؤقت ستة أشهر أخرى على أقصى تقدير حتى يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأجل.

ولجأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى يوتيوب الأربعاء لينقل رسالة يبدي فيها استعداد إيران لاتخاذ خطوات تضمن أن يظل برنامجها سلميا لكنه قال "إنها لن تركع في مذلة للتوصل إلى اتفاق مع القوى الكبرى".

وفي مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست الاثنين قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "إن تفاؤل إيران المعلن بالنتائج المتوقعة لهذه المفاوضات لم يواكبه حتى الآن مواقف تحدثوا عنها خلف الأبواب المغلقة".

وسبق أن التقت دول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) وإيران خمس مرات في فيينا سعيا للتوصل إلى اتفاق بحلول 20 تموز/ يوليو موعد انتهاء اتفاق مرحلي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/ نوفمبر في جنيف.

غير أن الخلافات في وجهات النظر لا تزال كبيرة إذ تطالب الدول الست الكبرى طهران بالحد بشكل كبير من أنشطتها النووية بحيث يصبح من المستحيل عليها حيازة سلاح نووي، وهو ما تنفي إيران باستمرار سعيها إليه. وهذه الشروط المطلوبة من إيران تشمل الحد من قدراتها على تخصيب اليورانيوم.

وهددت إسرائيل من قبل بضرب المواقع النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في إنهاء الأزمة، وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية وتقول إن ترسانة إسرائيل النووية المفترضة هي التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة، ولا تنفي إسرائيل أو تؤكد امتلاكها أسلحة نووية ويعتقد أنها تملك الترسانة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط.