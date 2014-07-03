اتفاق على ضرورة بدء حوار لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

اتفق وزراء خارجية كل من أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا الأربعاء على ضرورة بدء محادثات جديدة لوقف إطلاق النار في أوكرانيا تشارك فيها منظمة الأمن و التعاون في أوروبا في موعد لا يتعدى يوم السبت.

وجاء في بيان مشترك للوزراء الأربعة عقب محادثات في برلين "أن الوزراء يدعون مجموعة الاتصال إلى استئناف عملها في موعد لا يتعدى 5 تموز/ يوليو بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ومستدام يوافق عليه الطرفان". وتمثل مجموعة الاتصال أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وعقد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير المحادثات على عجل مع تصاعد العنف في أوكرانيا بعد أن أنهت الحكومة وقفا لإطلاق النار استمر عشرة أيام مع الانفصاليين الموالين لروسيا، وحذر الوزير الألماني أنه خلال الساعات ال48 الماضية "تصاعد الوضع بشكل دراماتيكي، وربما يخرج عن السيطرة كليا".

وفي محاولة لحل الأزمة اتفق الوزراء الأربعة على ضرورة أن يوقف جميع الأطراف العنف والإفراج عن الرهائن، وإعادة المعابر الحدودية مع روسيا إلى السيطرة الحكومية.

وقال الوزراء إنهم رحبوا باستعداد روسيا السماح لحراس الحدود الأوكرانية بالدخول إلى الأراضي الروسية للوصول إلى معبري غوكوفو ودونتسك عندما يتم وقف إطلاق النار. وقال شتاينماير "بالطبع نحن نعلم أن هذا ليس هو الحل وليس العصا السحرية التي ستصوب كل شيء بين ليلة وضحاها". وأضاف "ولكنني أعتقد أنها خطوة أولى ومهمة باتجاه وقف إطلاق النار الثنائي وتوفر فرصة لنا وعلى الجميع انتهازها الآن".

ومن ناحيته قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "إن الهدف هو تخفيف التوتر"، وأضاف "بالتأكيد يجب تطبيق كل هذا ولكنها خطوة ايجابية إلى الأمام".

وقال وزير الخارجية الروسي "يجب تحاشي سقوط خسائر بشرية جديدة" معربا عن أسفه لعدم تمديد وقف إطلاق النار من قبل كييف.

أما وزير الخارجية الأوكراني فقال "خلال فترة وقف إطلاق النار خرق الانفصاليون وقف إطلاق النار أكثر من مئة مرة، حاليا هدفنا هو التوصل إلى وقف إطلاق نار ثنائي".

وأكد الوزراء أيضا على ضرورة ضمان أمن الصحافيين العاملين في مناطق النزاع في أوكرانيا حيث قتل صحافي روسي مؤخرا هو الثالث منذ بدء الصراع. وقد أفرج الانفصاليون الموالون لروسيا في أوكرانيا الأربعاء عن صحافيين من تلفزيون هرومادسكي بعد يومين من خطفهما.