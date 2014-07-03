إسرائيل تحشد قواتها على الحدود مع غزة

دبابات إسرائيلية تحتشد على حدود غزة (Getty)

قالت إسرائيل الخميس إنها عززت قواتها على طول الحدود مع قطاع غزة في إطار ما وصفته بالانتشار الدفاعي ردا على هجمات الصواريخ الفلسطينية عبر الحدود.

وفي القدس اندلعت احتجاجات عنيفة الأربعاء والخميس بعد العثور على جثة فتى فلسطيني عمره 16 عاما في غابة على مشارف المدينة.

وتحقق الشرطة الإسرائيلية في احتمال أن يكون القتيل ضحية عمل انتقامي ردا على مقتل ثلاثة مراهقين إسرائيليين تتهم إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بخطفهم يوم 12 يونيو في الضفة الغربية المحتلة.

وقال اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات تتخذ "مواقع دفاعية" في مناطق إسرائيلية سقطت فيها صواريخ من غزة. لكنه لم يحدد حجم الانتشار.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إسرائيل عن تحركات لقواتها قرب قطاع غزة منذ تصاعد التوتر على الحدود في منتصف يونيو بالتزامن مع اجتياح عسكري إسرائيلي وعملية البحث عن المراهقين الثلاثة في الضفة الغربية.

وقال ليرنر في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع صحفيين أجانب نحن "نتحرك وقمنا بتحريك قوات، كل ما نفعله يهدف إلى وقف تصعيد الموقف ولكنه من الناحية الأخرى يهدف إلى اتخاذ الاستعدادات اللازمة في حالة عدم توقفهم عن التصعيد".

وأضاف أن إسرائيل "ليس من مصلحتها تعميق الصراع مع غزة، العكس تماما هو الصحيح".

وساد هدوء نسبي باستثناء اشتباكات متفرقة مدينة القدس الخميس لكن التوتر ظل محتدما انتظارا لجنازة الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير، ولم يتحدد موعد دفن الجثمان وهو حدث سيحرك المشاعر الفلسطينية بقوة وقد يثير مواجهات أخرى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 14 قذيفة انطلقت من قطاع غزة سقطت على جنوب إسرائيل الخميس، وإن صاروخين سقطا على منزلين في بلدة سديروت بجنوب إسرائيل دون أن يسفر عن إصابات.

وقال سكان فلسطينيون إن إسرائيل شنت غارات جوية على ثلاثة على الأقل من منشآت التدريب التابعة لحماس في غزة وإن 15 شخصا أصيبوا.

من جهتها أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي تصعيد الفلسطينيين والإسرائيليين للعنف عبر الحدود بين إسرائيل وغزة كما أدانت مقتل الفتى الفلسطيني.

وقالت بيلاي للصحفيين في فيينا الخميس "من وجهة نظر حقوق الإنسان أدين تماما هذه الهجمات الصاروخية وأدين بشكل خاص أعمال إسرائيل الانتقامية المفرطة".

وكانت آخر مرة شوهد فيها أبو خضير بينما كان أشخاص يجذبونه بالقوة إلى داخل سيارة الأربعاء على مقربة من منزله في حي شعفاط العربي في القدس، بعد يوم من دفن اليهود الثلاثة.

وقالت عائلته إن الشرطة -التي كثفت دورياتها في المدينة- أبلغتهم أن جهات التحقيق ستسلمهم جثمانه قبل فجر الجمعة، ولم تفصح متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية عن أي تفاصيل تتعلق بالتحقيق مشيرة إلى أن الجثة لا تزال تخضع لفحوص الطب الشرعي، ورفضت المتحدثة الإعلان عن موعد تسليم جثمان أبو خضير إلى ذويه.

وتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس -الذي اتهم المستوطنين اليهود بقتل الفتى الفلسطيني- مع والد أبو خضير هاتفيا. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا) عن عباس قوله لوالد أبو خضير "الفتى محمد هو أحد شهداء هذا الشعب العظيم الذي لم ولن يستسلم ولن يتنازل عن حقوقه".

من جهته وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان قتل الفتى الفلسطيني بأنه "جريمة قتل شنعاء" ودعا الجميع "إلى عدم أخذ القانون بأيديهم".

وأثار مقتل أبو خضير إدانات دولية وحثت الولايات المتحدة "حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع تأجيج أجواء الانتقام والثأر".