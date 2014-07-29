30 قتيلا ببنغازي وهدنة بطرابلس لاحتواء حريق الوقود

النيران مازالت مشتعلة بمستودعات الوقود بمطار طرابلس (الجزيرة)

قالت مصادر طبية إن 30 شخصا على الأقل قتلوا أثناء الليلة الماضية وصباح الثلاثاء في مدينة بنغازي شرق ليبيا خلال اشتباكات عنيفة بالصواريخ بين القوات الحكومية الخاصة ومليشيات شاركت فيها أيضا مقاتلات.

وأوقعت الاشتباكات العنيفة في بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية والمعارك بين مليشيات متناحرة في العاصمة طرابلس البلاد في فوضى.

وأعلن عن إسقاط مقاتلة من طراز ميغ23 في بنغازي شرقي ليبيا اليوم بمنطقة غير مأهولة في وقت استمرت فيه الاشتباكات بالمدينة طوال الليل وحتى صباح اليوم، في الوقت الذي أعلن فيه عن التوصل إلى هدنة مؤقته بمدينة طرابلس في محاولة للسيطرة وإطفاء الحريق الذي شب بخزانات النفط هناك.

وقال مصدر طبي لوكالة رويترز للأنباء في المستشفى الرئيسي في بنغازي لقد "استقبلنا 30 جثة حتى الآن"، وأضاف لقد قتلوا أثناء الليل وصباح الثلاثاء في بنغازي خلال اشتباكات عنيفة بالصواريخ بين الأطراف المتنازعة في المدينة.

من جهته أفاد مراسل الجزيرة في بنغازي أحمد خليفة -نقلا عن مصادر محلية- بأن قوات مجلس شورى ثوار بنغازي تمكنت من إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ23" فوق منطقة الاشتباكات في محيط معسكر الصاعقة بالمدينة.

وذكرت تلك المصادر أن الطائرة سقطت في منطقة غير مأهولة بالسكان, وأن قائدها نجا بحياته بعد قفزه بالمظلة في منطقة "أبو دزيرة" ببنغازي.

ولكن في المقابل نفت غرفة عمليات "عملية الكرامة" التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر على صفحتها على موقع "فيسبوك" أن تكون الطائرة قد أسقطت نتيجة إصابتها، وقالت إن خللا فنيا هو الذي تسبب في سقوطها.

أما في في العاصمة طرابلس غرب البلاد فقد أعلن المجلس المحلي للمدينة عن توصله لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة لمدة 24 ساعة.

موضحا في بيان نشره على موقعه الإلكتروني اليوم أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد جهود مضنية واتصالات بين الأطراف المتنازعة والمفاوضات وذلك بغرض إفساح المجال لإطفاء الحريق الذي اندلع في خزانات النفط بطريق المطار بالمدينة.

كما أعلنت الحكومة الليبية أنها تنتظر وصول سبع طائرات إطفاء أرسلتها إيطاليا إلى طرابلس للمساعدة على إخماد النيران التي تشتعل منذ الأحد في مستودعي محروقات أصابتهما قذائف جراء الاشتباكات الدائرة بالعاصمة.

وأضافت الحكومة أن نظيرتها الإيطالية ومجموعة "إيني" البترولية الإيطالية العملاقة سترسلان سبع طائرات وكذلك فرقا تقنية لمساعدة رجال الإطفاء الليبيين الذين لم يتمكنوا من إخماد الحريق بسبب المعارك.

ولايزل خزانا وقود أصيبا بقذائف أثناء معارك على طريق مطار طرابلس يشتعلان الثلاثاء ويحتوي كل منهما على أكثر من تسعين مليون لتر من الوقود.

وحذرت السلطات الليبية من "كارثة" في العاصمة طرابلس إذا لم يتم احتواء النيران وإخمادها.