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واشنطن تتهم موسكو بانتهاك معاهدة لحظر الأسلحة

29/7/2014

اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك معاهدة لحظر الأسلحة موقعة بين البلدين في 1987 بإجرائها قبل أشهر تجربة لإطلاق صاروخ كروز من البر، كما أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية الإثنين.

وقال المسؤول  إن المعاهدة المتهمة موسكو بانتهاكها هي "معاهدة التخلص من الأسلحة النووية المتوسطة المدى" التي تحظر على أي من البلدين امتلاك أو إنتاج أو اختبار صواريخ كروز وصواريخ بالستية نووية وتقليدية يتراوح مداها بين 500 و5500 كلم وتطلق من البر.

وأضاف أن الولايات المتحدة أثارت "هذه القضية الخطيرة للغاية" مرات عديدة مع روسيا، وتابع أن الولايات المتحدة تود الآن من روسيا أن تلتزم بمعاهدة 1987 وتزيل أي أسلحة محظورة.

وتأكيدا على تصميمها فإن الولايات المتحدة مستعدة للشروع "فوراً" بحوار ثنائي على أعلى المستويات بهدف ضمان التزام روسيا بواجباتها، بحسب المسؤول.

 وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستتشاور مع حلفائها حول هذا الموضوع كما تم رفع المسألة إلى الكونغرس الأميركي.

وأوضح المسؤول الأميركي أنه وتأكيداً على الأهمية التي توليها واشنطن لهذه المسألة, فقد أرسل الرئيس الأميركي باراك أوباما رسالة خطية إلى نظيره الروسي فلاديمير بويتن بهذا الشأن.

وكانت واشنطن أعربت عن قلقها لإجراء روسيا تجربة صاروخية تنتهك المعاهدة الموقعة في 8 ديسمبر 1987 بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في حينه، مشيرة إلى أنها ستدرس ما إذا كانت التجربة تنتهك الاتفاقية الثنائية.

ودخلت "معاهدة التخلص من الأسلحة النووية المتوسطة المدى" حيز التنفيذ في الأول من حزيران /يونيو 1988، وبعد تفكك الاتحاد السوفياتي أصبحت هذه المعاهدة الثنائية متعددة الأطراف. وهذه المعاهدة "تجبر" البلدين على أن يدمرا، في خلال ثلاث سنوات على الأكثر بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، كل صواريخهما البالستية والعابرة التي تطلق من البر ويتراوح مداها بين 500 وألف كيلومتر وتلك التي يتراوح مداها بين ألف و5500 كلم"، بحسب الأمم المتحدة.

ويأتي هذا الاتهام في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا توتراً, ولا سيما منذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا.

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