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كوريا الشمالية تنفي تسليم أسلحة إلى حماس وحزب الله

29/7/2014

نفت كوريا الشمالية ما ورد على مواقع إلكترونية وصحف تؤكد نقلها  صواريخ إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة, ومعدات عسكرية إلى حزب الله اللبناني, مؤكدة أن هذه المعلومات "تلفيق" و"محاولة مريبة" لإقحامها في نزاعات الشرق الأوسط.

وصدر هذا النفي في بيان لوزارة الخارجية نقلته وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية مساء الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية "إنها أكاذيب لا أساس لها من الصحة, ومحض تلفيق من قبل الولايات المتحدة لعزل (كوريا الشمالية) على الساحة الدولية".

وتابع البيان أن "هذه الدعاية المريبة تخفي محاولة من الولايات المتحدة لتبرير أفعالها الإجرامية دعماً لإسرائيل"، ولتأجيج العداء ضد بيونغ يانغ من خلال ربطها بالنزاعات في الشرق الأوسط.

وكانت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية ذكرت في نهاية الأسبوع الماضي نقلاً عن مصادر غربية أن حركة المقاومة التي تخوض حالياً معارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة, سددت دفعة نقدية للحصول على صواريخ وتجهيزات اتصالات من كوريا الشمالية ، وقبل أيام من ذلك أعلن قاض فدرالي أميركي أن كوريا الشمالية مدت حزب الله اللبناني بأسلحة متطورة.

 ويشكل تصدير الأسلحة مصدر أساسي لعائدات لكوريا الشمالية التي سبق أن باعت أسلحة إلى كل من سوريا وإيران رغم العقوبات الدولية التي تحظر ذلك.

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