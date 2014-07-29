كبير أطباء مكافحة الإيبولا بسيراليون يموت متأثرا بالفيروس

الطبيب شيخ عمر خان (رويترز)

قال بريما كارجبو رئيس الأطباء بسيراليون الثلاثاء إن كبير أطباء سيراليون في مجال مكافحة مرض إيبولا توفي متأثرا بالفيروس.

وأصيب شيخ عمر خان الذي نسب إليه الفضل في معالجة أكثر من مائة مريض بفيروس إيبولا هذا الشهر وتم نقله لجناح العلاج الذي تديره منظمة أطباء بلا حدود في أقصى شمال البلاد.

وكانت الحكومة في سيراليون قالت إن كبير الأطباء في مكافحة فيروس "الإيبولا" شيخ عمر خان قد أصيب بالمرض، وقال بيان صدر عن مكتب رئيس البلاد إن خان -الذي ينسب له الفضل في علاج أكثر من مائة مصاب بالفيروس يتلقى العلاج في مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود.

وكان الطبيب "خان" يقود جهود البلاد للسيطرة على انتشار الفيروس الذي قتل 206 أشخاص في سيراليون وحدها.

ووصفت "مياتا كارجبو" وزيرة الصحة الطبيب بأنه بطل قومي وقالت عندما علمت بإصابته بالفيروس القاتل إنها "ستفعل كل شيء وأي شيء في سلطتها لضمان نجاته من المرض".

وكان الطبيب خان قد أبلغ في أواخر يونيو وكالة رويترز للأنباء أنه يخشى أن يصاب بالفيروس، بعد وفاة توفيت ثلاث ممرضات يعملن معه في مركز لعلاج الإيبولا بعد إصابتهن بالمرض.

يذكر أن الفيروس يقتل 90% ممن يصابون به ولا يوجد علاج أو لقاح للوقاية منه حتى الآن.

من جهتها قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس الإيبولا أودى بحياة أكثر من ستمائة شخص في غينيا وليبريا وسيراليون وهو الأمر الذي يضع ضغوطا كبيرة على الأنظمة الصحية في بعض من أشد البلدان الأفريقية فقرا.

وبدأ تفشي المرض المميت في منطقة جنوب شرق غينيا النائية في فبراير ثم انتشر منذ ذلك الحين في بلدان المنطقة. وينتقل المرض بسرعة عن طريق العدوى، ومن أعراضه الإسهال والقيء والنزيف الداخلي والخارجي.