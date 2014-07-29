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قصف إسرائيلي يوقف محطة كهرباء غزة بشكل كامل

29/7/2014

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة الثلاثاء عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي. وقال نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل  "توقفت محطة توليد الكهرباء بالكامل بسبب القصف الإسرائيلي عليها ليلا" موضحاً "إن القصف أتلف مولد البخار في المحطة وفي وقت لاحق أصاب خزانات الوقود مما أدى إلى اشتعالها".

وبالإضافة إلى ذلك قال الشيخ خليل إن خطوط إمداد الكهرباء القادمة من إسرائيل تكبدت إضرارا جسيمة بفعل القصف, موضحاً أن "خمسة من عشرة خطوط إسرائيلية للكهرباء في قطاع غزة دمرت بفعل القصف الإسرائيلي وطواقم الصيانة غير قادرة على الوصول إليها لإصلاحها".

من جانبه, أفاد مراسل الجزيرة في غزة وائل الدحدوح بأن المحطة التي تحتوي خزانات الوقود الثلاثة الرئيسة توقفت عن العمل. مشيراً إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف المحطة على دفعتين, الأولى كانت ليلاً, بينما كانت الدفعة الثانية عن الفجر. ولفت إلى أن الطاقم الفني كان محاصراً داخل المحطة وتم إجلاؤه لاحقاً من قبل عناصر الدفاع المدني الذين يجدون صعوبة في إخماد النيران بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على المنطقة.

وسيعمق توقف المحطة مشكلة الكهرباء في غزة، ومن شأنه التأثير على عمل المستشفيات خصوصاً بعد أن تعرضت أغلب خطوط الإمداد القادمة في وقت سابق لأضرار كبيرة نتيجة القصف.

يذكر أن محطة الكهرباء التي تعمل جزئياً تؤمن حوالى "65 ميغاوط" من التيار الكهربائي لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 1,8 مليون نسمة، فيما يتم استقدام "120 ميغاواط" من إسرائيل و"22 ميغاواط" من مصر، وتقدر حاجة القطاع من 280 إلى 320 ميغاوط حسب إحصائيات منشورة على الموقع الإلكتروني لسلطة الطاقة.

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