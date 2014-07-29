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الولايات المتحدة: ملايين النازحين بسبب النزاعات الدينية

29/7/2014

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها بسبب عمليات النزوح الكبيرة بسبب النزاعات الدينية التي شهدها العالم عام 2013 .

ونددت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي حول الحريات الدينية في العالم قائلة "تقريباً في كل بقاع الأرض، أجبر ملايين المسيحيين والمسلمين والهندوس والمؤمنين من ديانات أخرى على مغادرة مقار إقامتهم بسبب معتقداتهم الدينية".

وصور تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في العالم صورة "قاتمة" بشأن أوضاع كثير من الديانات وخاصة في سوريا، وفي دول أفريقية وأسيوية شهدت أعمال عنف العام الماضي.

وجاء في التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية أن أفرادا في مختلف أنحاء العالم يتعرضون للتمييز ضدهم والعنف والانتهاك لكونهم يمارسون معتقدهم الديني.

وجاء أيضا  في التقرير "في سوريا وبعد أكثر من ثلاثة أعوام من النزاع لم يعد الوجود المسيحي سوى ظل"، كما قالت الخارجية الأميركية التي أشارت إلى أنه "في مدينة حمص تراجع عدد المسيحيين من حوالي 160 ألفا قبل النزاع إلى ألف" اليوم.

كما شددت وزارة الخارجية الأميركية أيضا على أعمال العنف الطائفية في جمهورية إفريقيا الوسطى بين مسيحيين ومسلمين والتي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 700 شخص في كانون الأول /ديسمبر الماضي في بانغي ونزوح أكثر من مليون شخص عبر البلاد في 2013.

وأضاف التقرير أن العالم شهد في عام 2013 أكبر عملية نزوح للطوائف الدينية تعيها الذاكرة الحديثة.

ومن جانبها نددت الدبلوماسية الأميركية بأن "هناك في كل أنحاء العالم أفراداً هم ضحايا عمليات تمييز وعنف واعتداءات لمجرد ممارستهم ديانتهم "، مشيرة إلى حالات مثل باكستان ومصر وإيران والصين أو بنغلادش.

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