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العراق يحذر من شراء النفط المصدر من كردستان

29/7/2014
تستعد أميركا لمصادرة شحنة نفط مصدرة من كردستان العراق (Getty-أرشيف)

حذر العراق الشركات يوم الثلاثاء من التعامل مع النفط "المهرب" من منطقة كردستان قائلاا إنه سيعمل على ضمان مصادرة مثل هذه الشحنات بينما تستعد السلطات الأميركية لمصادرة شحنة من النفط قادمة من إقليم كردستان العراق قبالة سواحل تكساس.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية لوكالة رويترز لأنباء إن الوزارة ستواصل ملاحقة أي شحنات في المستقبل وستسعى بالطرق القانونية إلى استهداف أي مشترين ومصادرة شحنات الخام المعروضة للبيع.

من جهته قال شيركو جودت رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الكردي لرويترز الثلاثاء إن إقليم كردستان العراقي له الحق في بيع النفط مادامت حكومة بغداد تواصل خفض حصته من الميزانية.

وأضاف جودت أن حكومة إقليم كردستان "لها الحق في بيع النفط إذا واصلت بغداد خفض ميزانية الإقليم وتعطيل مصدر رزق شعبها وفرض حظر".

وتستعد السلطات الأمريكية لمصادرة شحنة من النفط من كردستان تزيد قيمتها عن مائة مليون دولار ترسو حاليا قبالة ساحل تكساس بعد أن وافق قاض أميركي على طلب بهذا الخصوص من بغداد، وهو ما يزيد من تفاقم النزاع النفطي بين الحكومة المركزية في بغداد والمنطقة الكردية شبه المستقلة.

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