الاتحاد الأوروبي يشدد عقوباته الاقتصادية على روسيا

أحد فروع غازيروم بنك في روسيا والذي شملته العقوبات الغربية الجديدة (Getty-أرشيف)

تبنى الاتحاد الأوروبي الثلاثاء مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا في محاولة لإرغام الرئيس فلاديمير بوتين على تغيير نهجه في أوكرانيا بحسب تصريحات من مسؤولين أوروبيين.

وشملت الإجراءات الجديدة فرض مجموعة من القيود على القطاعات المالية والدفاع والطاقة لزيادة الضغط على روسيا بسبب تدخلها المستمر في أوكرانيا ودعمها للانفصاليين الموالين لموسكو.

وأعلنت المتحدثة باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي أنه "تم التوصل إلى اتفاق سياسي حول مجموعة عقوبات اقتصادية" خلال اجتماع لسفراء دول الاتحاد الـ28 في بروكسل.

وحتى الآن فرض الاتحاد الأوروبي تجميد أصول وحظر منح تاشيرات تستهدف أشخاصا وشركات ومرافق وسلطات محلية يعتقد الاتحاد أنها ساهمت في إشعال الأزمة في أوكرانيا.

وترتبط العديد من الدول الأوروبية ومن بينها ألمانيا وإيطاليا بعلاقات اقتصادية وثيقة مع روسيا التي تزود الاتحاد بثلث احتياجاته من الغاز ما يجعل من الصعب على تلك الدول الاقتداء بواشنطن من حيث حجم العقوبات التي فرضتها على موسكو.

أما على الجانب الآخر من المحيط فقد قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة قد تعلن في وقت قريب جدا عن عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا بسبب مساندتها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وأبلغ جوش أرنست المتحدث باسم البيت الأبيض الصحفيين "هذا ليس خط النهاية هنا، نحتاج إلى تقييم ما إذا كانت هذه الأعباء الاقتصادية التي يجري فرضها على روسيا ستؤتي الأثر المرجو أم لا".

وتنسق الولايات المتحدة بكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي لتكثيف العقوبات على روسيا. ولم يقدم أرنست تفاصيل بشأن العقوبات الأميركية الجديدة.

والجولة السابقة من العقوبات الأميركية كانت أعلنت في 17 يوليو، واستهدفت شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا وشركة نوفاتيك ثاني أكبر منتج للغاز وغازبروم بنك -ثالث أكبر مصرف روسي- وبنوكا أخرى بالإضافة إلى أفراد بارزين وشركة كلاشنيكوف المصنعة للأسلحة.