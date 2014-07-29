إسرائيل تواصل قصف غزة وتوقع مائة شهيد اليوم

رجال الإطفاء يحاولون السيطرة على النيران بمحطة كهرباء غزة (Getty)

تجددت الغارات الإسرائيلية والقصف على قطاع غزة في أكثر من موقع، ونال حي الشعف الكم الأكبر من الغارات، حيث أكد مراسل الجزيرة أن الحي تعرض لوابل من القنابل ألقتها أربع طائرات عسكرية والتي شكلت سحابة سوداء فوق المكان.

واستشهد أكثر من مائة فلسطيني في قطاع غزة من بينهم عدد كبير من الأطفال بالغارات الإسرائيلية المستمرة منذ الفجر التي شملت أحياء سكنية مختلفة فضلا عن أهداف أخرى من أبرزها محطة كهرباء الوحيدة في غزة التي أصيبت بأضرار فادحة وتعطلت تماما عن العمل، كما استهدف القصف الإسرائيلي منزل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية وسوته بالأرض. مما يبدد أي أمل في نهاية سريعة للقتال الذي مضى عليه 22 يوما.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن 30 فلسطينيا على الأقل قتلوا في هجمات إسرائيلية من الجو والبر والبحر كانت من بين الأسوأ منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.

واشتد الهجوم الإسرائيلي بعد مقتل عشرة جنود إسرائيليين في هجمات عبر الحدود الاثنين بينما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حملة ممتدة على القطاع.

وتصاعدت أعمدة الدخان الأسود من خزانات الوقود في المنشأة توليد الكهرباء التي تمد القطاع بثلثي احتياجاته من الطاقة. وقالت هيئة الطاقة المحلية أن التقييم المبدئي للأضرار يشير إلى أن المحطة قد تبقى خارج الخدمة لمدة عام.

وقد انقطعت قطعت الكهرباء عن مدينة غزة وأجزاء عديدة من القطاع بعد ما قال مسؤولون إنه قصف إسرائيلي للحاويات التي بها ثلاثة ملايين لتر مكعب من وقود الديزل.

وقال محمد الشريف مدير المحطة إن المحطة "انتهت". ولم تعقب المتحدثة العسكرية الاسرائيلية على تلك الأنباء وقالت إنها تستوثق من التقرير.

من جهتها أوضحت بلدية مدينة غزة أن الأضرار التي لحقت بالمحطة يمكن أن توقف العديد من مضخات المياه بالقطاع مما قد يؤثر على إمدادت المياه وحثت السكان على ترشيد استهلاك المياه.

وأطلق عدد من الصواريخ من غزة تجاه جنوب ووسط إسرائيل بما فيها منطقة تل أبيب. وتم اعتراض صاروخ واحد على الأقل بنظام القبة الحديدية المضاد للصواريخ، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتصاعدت الضغوط الخارجية على نتنياهو لكبح جماح قواته، ودعا كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وقف فوري لإطلاق النار يسمح بوصول قوافل المساعدات إلى 1.8 مليون فلسطيني بقطاع غزة، ويعقبها مفاوضات بشأن وقف مستمر للأعمال القتالية.

كما فشلت الجهود التي قام بها جون كيري وزير الخارجية الأميركي الأسبوع الماضي في تحقيق انفراجة وأدى تفجر القتال إلى تقويض الآمال الدولية في أن تتحول هدنة قصيرة خلال عطلة عيد الفطر إلى وقف مستمر لإطلاق النار.

وكانت القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية قالت إنها تتحدث باسم حماس والجهاد الإسلامي وعبرت عن تأييدها لوقف لإطلاق النار يتراوح ما بين 24 و72 ساعة.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه "إن القيادة الفلسطينية وبعد اتصالات ومشاورات مع الأخوة في قيادة حماس والجهاد تعلن باسم الجميع الاستعداد لوقف فوري لإطلاق النار لمدة 24 ساعة وهناك اقتراح من الأمم المتحدة بمد هذه الهدنة لمدة 72 ساعة ونحن نتعاطي بإيجابية كذلك مع هذا الاقتراح".

لكن سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس قال لوكالة رويترز إن تصريحات عبد ربه لا تعكس موقف حماس وأن حماس لم تعط موافقتها على أي شيء قاله عبد ربه.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال نتنياهو الاثنين إن الجيش لن ينهي هجومه إلى أن يدمر شبكة أنفاق حماس التي تقول إسرائيل إن مقاتلي الحركة يستخدمونها كمخابئ ومخازن أسلحة ومسارات للتسلل عبر الحدود لمهاجمة إسرائيليين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه قصف 70 هدفا في غزة خلال الليل من بينها أربعة مخابئ أسلحة في مسجد ومنصة إطلاق صواريخ بالقرب من مسجد آخر.

وقتل أكثر من 1100 من سكان غزة معظمهم مدنيون جراء الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للقطاع. وعلى الجانب الإسرائيلي قتل 53 جنديا إسرائيليا بالإضافة إلى ثلاثة مدنيين.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن أكثر من 182 ألف نازح فلسطيني توجهوا للاحتماء بالمدارس والمباني التابعة للمنظمة الدولية بعد تحذير من إسرائيل للمدنيين بمغادرة الأحياء بالكامل قبل العمليات العسكرية، وتوجه آلاف للإقامة مع أصدقاء أو أقارب داخل أماكن أخرى بالقطاع.

منزل إسماعيل هنية بعد استهدافه بالقصف (رويترز)

من جهتها قالت وزارة الداخلية في غزة إنه قبل الفجر أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخا على منزل هنية القيادي بحركة حماس وهو رئيس سابق للحكومة في غزة لكن لم تقع إصابات.

وكتب إسماعيل هنية معلقا على استهداف منزله "على موقع حماس" أن منزله ليس أغلى من منازل الفلسطينيين التي هدمت مضيفا أن تدمير حجارة لن يكسر عزيمة الفلسطينيين وأنهم سيواصلون مقاومتهم حتى ينالوا الحرية.

وقالت حماس إن تلفزيون الأقصى وراديو الأقصى استهدفا أيضا، واستمرت القناة التلفزيونية في البث ولكن الراديو توقف.

وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه المحطات كانت تستخدم "في نقل الأوامر والرسائل إلى مقاتلي حماس وتوجيه سكان غزة لتجاهل تحذيرات القوات الإسرائيلية فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية القادمة في مناطق بعينها".

كما قال نتنياهو في كلمة بثها التلفزيون الاثنين إن إسرائيل "يجب أن تستعد لحملة ممتدة". وحذر الجيش الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين ليغادروا منازلهم في مدينة غزة وهو تحذير عادة ما يسبق ضربات عسكرية كبرى.

وسجلت حالات الاستشهاد إلى جانب مئات الإصابات في معظم أنحاء غزة، فيما كان معظم الشهداء والمصابين من الأطفال يلعبون قرب بيوتهم ابتهاجا بالعيد حينما سقطت عليهم القذائف.

وقال مراسل الجزيرة إنه في مقابل القصف تبادل عناصر المقاومة الفلسطينية إطلاق النار مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية شرق غزة خلال عملية للجيش الإسرائيلي للكشف الانفاق، فيما قصفت المقاومة الفلسطينية عسقلان بعدد من الصواريخ.

وفيما تواصل طواقم الدفاع المدني الفلسطينية محاولاتها للسيطرة على النيران المشتعلة في محطة كهرباء غزة، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على مقر رئاسة الوزراء الذي تحول إلى كومة من الركام.