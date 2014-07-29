أميركا تطلق قمرين للتجسس الفضائي

صورة أرشيفية لأحد صواريخ دلتا أثناء إطلاقة (ناسا)

انطلق الصاروخ دلتا 4 الاثنين من محطة كيب كنافيرال الجوية في فلوريدا حاملا قمرين صناعيين عسكريين أميركيين صمما لمراقبة المركبات الفضائية للدول الأخرى.

وأظهر بث حي الصاروخ الذي يبلغ طوله 63 مترا وهو ينطلق في الساعة 7:28 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (23.28 بتوقيت غرينتش) مخترقا السحب الملبدة بالغيوم في طريقه إلى الفضاء.

وجاء إطلاق القمرين الصناعيين لصالح سلاح الجو الأميركي في إطار برنامج (الوعي التزامني بالأوضاع الفضائية) الذي أميطت عنه السرية مؤخرا. وتأجل الإطلاق الذي كان مقررا في 23 يوليو بسبب مشكلة تقنية تتعلق بأجهزة الدعم الأرضية ثم تأجل ثلاث مرات تالية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وفور وصوله للفضاء سيبدأ القمران الصناعيان الجديدان وهما من إنتاج شركة أوربيتال ساينسيز في العمل بالمراقبة الفضائية للأقمار الصناعية بمنطقة ترتفع عن الأرض حوالي 36 ألف كيلومتر وتضم معظم الأقمار الصناعية للاتصالات في العالم والمركبات الفضائية الأخرى.

وقال الجنرال وليام شيلتون رئيس قيادة الفضاء بالقوات الجوية إن البرنامج الجديد يشبه "برامج مراقبة الأحياء" اذ سيقوم بمراقبة الأقمار الصناعية للدول الأخرى.

وقال شيلتون في كلمة ألقاها في فبراير أزاح فيها الستار عن البرنامج الذي كان سريا انذاك إن البرنامج "سيعزز قدرتنا على معرفة متى يحاول الخصوم التهرب من رصدنا لهم، واكتشاف القدرات التي ربما تكون لديهم وقد تضر بأجهزتنا الدقيقة على ذلك الارتفاع الكبير".

كما سيتعقب القمران "وطبقا للبرنامج" أيضا الحطام الفضائي الذي قد يشكل خطرا على الأقمار الصناعية العاملة، ويشمل الحطام أجساما صخرية محترقة وبقايا قمر صناعي كانت الصين قد تخلصت عام 2007 في إطار اختبار صاروخ يمكنه استهداف صواريخ وأجسام في الفضاء الخارجي وللأجسام الفضائية الأخرى وقوبل باستهجان واسع.

يذكر أنه يمكن لأنظمة الرادار الأرضية الحالية وأجهزة التليسكوب مراقبة الأجسام التي يزيد قطرها عن عشرة سنتيمترات.

وتتعقب القوات الجوية الأميركية حاليا حوالي 23 ألف قطعة من الخردة الفضائية التي تهيم في الفضاء الخارجي وتشكل في بعض الأحيان خطرا كبيرا على الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية الأخرى.