مقاومون فلسطينيون يتسللون إلى الأراضي المحتلة

مسعفون إسرائيليون ينقلون المصابين جراء قصف المقاومة الفلسطينية (Getty-AFP)

قال التليفزيون الإسرائيلي إن مسلحين فلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة الاثنين واخترقوا قرية بالقرب من الحدود قبل أن يتصدى لهم الجيش.

ومن جهتها أعلنت حركة حماس في بيان أن مقاتليها قتلوا عشرة جنود إسرائيليين في الهجوم قبل أن يعودوا سالمين إلى قواعدهم.

وكان مسعفون إسرائيليون قالوا إن قصفا فلسطينيا بالمورتر من قطاع غزة أدى إلى مقتل أربعة أشخاص في جنوب إسرائيل الاثنين، وقال رئيس وحدة ماجين دافيد أدوم للإسعاف في تصريح لراديو الجيش الإسرائيلي إن عددا من المواطنين أصيبوا في الهجوم ونقلوا إلى المستشفيات.

من جهتها أعلنت كتائب القسام عن قتلها لعشرة جنود إسرائيليين بعملية بطولية شرق الشجاعية، وأضافت القسام أن أكثر من ثلاثين جنديا إسرائيليا قد سقطوا ما بين قتيل وجريح بعملية نوعية شرق بلدة خزاعة.

وكان أربعة جنود إسرائيليين على الأقل قد قتلوا مساء الاثنين وأصيب آخرون عندما قصفت كتائب عز الدين القسام تجمعا لقوات إسرائيلية مستوطنة أشكول شرقي شرقي خان يونس. كما تبنت الكتائب عمليات أخرى بقطاع غزة, مؤكدة أنها قتلت حتى الآن أكثر من تسعين عسكريا إسرائيليا.

وقالت كتائب القاسم "الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)" في بيان نشر في موقعها على الإنترنت إن مقاتليها قصفوا تجمعا للجنود الإسرائيليين شرقي بلدة خزاعة الحدودية التي توغلت فيها مؤخرا قوات إسرائيلية.

وأضاف البيان أن إسرائيل اعترفت بمقتل ستة من جنودها وإصابة آخرين بينهم اثنان في حالة خطيرة في القصف الذي استهدف ما يسمى "المجلس الإقليمي لأشكول".

وقال مراسل الجزيرة إلياس كرام إن قذائف الهاون التي أطلقت من غزة سقطت على مركز لتجميع الدبابات في أشكول, وأضاف أنه ربما يكون هنا قتلى مدنيون بالإضافة إلى عسكريين.

وتحدثت الإذاعة العامة العاشرة الإسرائيليى في البداية عن مقتل أربعة مدنيين إسرائيليين وإصابة عشرة آخرين, لكن وسائل إعلام إسرائيلية أخرى من بينها القناة السابعة أكدت أن القتلى كلهم من العسكريين الإسرائيليين. وأشارت القناة السابعة عن مقتل ما يصل إلى تسعة من الجنود الإسرائيليين في هذا الهجوم.

يشار إلى أن تل أبيب اعترفت حتى الآن بمقتل 43 من جنودها بنيران المقاومة في غزة منذ بدء العدوان قبل ثلاثة أسابيع. وبالتزامن تقريبا مع القصف الذي استهدف مستوطنة أشكول, تبنت فصائل فلسطينية إطلاق رشقات صاروخية على بلدات قريبة من قطاع غزة. وتبنت فصائل المقاومة إطلاق دفعة من الصواريخ مساء الاثنين على بئر السبع وأوفاكيم وبلدات أخرى.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت مبكر الاثنين أن عناصر منها قتلوا جنديين إسرائيليين وأصابوا آخرين في اشتباك بالأسلحة المتوسطة والثقيلة شرقي بلدة جباليا بشمال القطاع. وأضافت في بيان أن الاشتباك حدث بينما كانت قوة إسرائيلية تقوم بتجريف أراض في تلك المنطقة.

وفي بيانين منفصلين, أعلنت القسام أن مقاتليها قصفوا تجمعا لقوات إسرائيلية شمال شرقي بلدة بيت لاهيا (شمالي القطاع أيضا) بمدافع الهاون, واستهدفوا دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" بصاروخ "فونيكس" شرقي منطقة جحر الديك الواقعة في وسط قطاع غزة.