مجلس الأمن الدولي يدعو لهدنة إنسانية في غزة

دعا مجلس الأمن الدولي في بيان أقره بالإجماع، الإثنين، على بيان يحث إسرائيل والفلسطينيين على تنفيذ هدنة إنسانية إلى ما بعد عيد الفطر والانخراط في جهود لتحقيق هدنة دائمة. وأبدى البيان تأييده "لهدنة إنسانية فورية وغير مشروطة تسمح بتسليم المساعدات المطلوبة بشكل ملح" في غزة.

وحث البيان الذي صاغه الأردن كل الأطراف على "احترام وتنفيذ الهدنة الإنسانية بشكل كامل في فترة العيد وبعد ذلك"، و"يدعو كل الأطراف إلى الانخراط في جهود لتحقيق وقف دائم ويحترم بشكل كامل بناء على المبادرة المصرية".

وأبدى مجلس الأمن "القلق البالغ فيما يتعلق بتدهور الوضع نتيجة للأزمة المرتبطة بغزة وموت مدنيين وإصابتهم"، ويؤكد "ضرورة اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان سلامة وصالح المدنيين وحمايتهم".

وبعد ثلاثة أيام على القصف الدامي الذي استهدف مدرسة تابعة للأونروا في قطاع غزة، شدد مجلس الأمن على "وجوب احترام المنشآت المدنية والإنسانية وبينها منشآت الأمم المتحدة وحمايتها، ويدعو جميع الأطراف إلى التصرف بناء على هذا المبدأ".

وأشارت الدول إلى "ضرورة تقديم مساعدة إنسانية فورية إلى السكان الفلسطينيين في قطاع غزة" من خلال زيادة المساهمات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأعرب ممثل فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن أسفه لاكتفاء مجلس الأمن بإصدار بيان رئاسي بدل قرار. وقال للصحافيين، "كان يجدر بهم إصدار قرار منذ وقت طويل يدين هذا العدوان ويدعو إلى وقفه الفوري"، مؤكداً "سنواصل دق أبواب المجلس" الذي اتهمه ب"التلكؤ". وأضاف، "لا يمكن إبقاء 1.8 مليون شخص محتجزين في هذا السجن الكبير" الذي تحول إليه قطاع غزة.

من جهته، أسف السفير الإسرائيلي رون بروسور لكون القرار "لا يأتي على ذكر حماس ولا يأتي على ذكر إطلاق الصواريخ"، مؤكداً أنه "حين تتساقط الصواريخ عليكم، من حقكم الدفاع عن أنفسكم". ولفت نائب السفير الأردني محمود حمود إلى أن البيان هو "أول وثيقة" رسمية تصدر عن المجلس حول غزة منذ قرار يعود إلى العام 2009، مبدياً أمله في أن "يساهم في وضع حد للهجوم الإسرائيلي وإعادة السلام والأمن".

واستشهد أكثر من 1035 فلسطينياً معظمهم من المدنيين، ومن بينهم أطفال خلال العدوان الإسرائيلي على غزة, واعترفت إسرائيل بمقتل 43 ضابطاً وجندياً.