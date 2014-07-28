البث الحي
منوعات

فرنسا تعرض اللجوء على مسيحيي الموصل

28/7/2014
مسيحيو الموصل فروا إلى كردستان العراق (Getty-أرشيف)

أبدت فرنسا الاثنين استعدادها لاستضافة مسيحيين من الموصل بشمال العراق أنذرهم تنظيم الدولة الإسلامية بأن عليهم إما بالتحول إلى الإسلام أو دفع الجزية أو التعرض للموت.

وسيطر مقاتلو الدولة الإسلامية على مناطق شاسعة في شمال العراق الشهر الماضي مما أجبر المئات من الأسر المسيحية في الموصل على الفرار من المدينة.

وقال وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان في بيان مشترك "نحن نقدم المساعدة إلى المشردين الذين يفرون من خطر الدولة الإسلامية وفروا إلى كردستان "العراق". نحن مستعدون لتسهيل لجوئهم إلى أراضينا إذا رغبوا في ذلك"، وأضافا في البيان "نحن على اتصال دائم مع السلطات المحلية والوطنية لضمان فعل كل شيء لحمايتهم".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "المنتهية ولايته ويرأس حكومة تسيير أعمال" في وقت سابق هذا الشهر المعاملة التي لقيها المسيحيون في الموصل بشمال العراق وأصدر توجيهاته إلى لجنة حكومية لمساعدة المشردينمنهم، لكنه لم يقل متى سيحاول الجيش العراقي استعادة الموصل.

وحذرت الدولة الإسلامية نساء الموصل وطلبت منهن ارتداء "الحجاب الشرعي" الذي يغطي الوجه كاملا وإلا تعرضن لعقوبة "مغلظة". ويعتبر متشددون أعلنوا قيام الخلافة الإسلامية في مناطق يسيطرون عليها في سوريا والعراق غيرهم من المسلمين ممن لا يتبعون مسلكهم الديني كفرة يستحقون الموت.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)