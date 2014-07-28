فرنسا تعرض اللجوء على مسيحيي الموصل

مسيحيو الموصل فروا إلى كردستان العراق (Getty-أرشيف)

أبدت فرنسا الاثنين استعدادها لاستضافة مسيحيين من الموصل بشمال العراق أنذرهم تنظيم الدولة الإسلامية بأن عليهم إما بالتحول إلى الإسلام أو دفع الجزية أو التعرض للموت.

وسيطر مقاتلو الدولة الإسلامية على مناطق شاسعة في شمال العراق الشهر الماضي مما أجبر المئات من الأسر المسيحية في الموصل على الفرار من المدينة.

وقال وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان في بيان مشترك "نحن نقدم المساعدة إلى المشردين الذين يفرون من خطر الدولة الإسلامية وفروا إلى كردستان "العراق". نحن مستعدون لتسهيل لجوئهم إلى أراضينا إذا رغبوا في ذلك"، وأضافا في البيان "نحن على اتصال دائم مع السلطات المحلية والوطنية لضمان فعل كل شيء لحمايتهم".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "المنتهية ولايته ويرأس حكومة تسيير أعمال" في وقت سابق هذا الشهر المعاملة التي لقيها المسيحيون في الموصل بشمال العراق وأصدر توجيهاته إلى لجنة حكومية لمساعدة المشردينمنهم، لكنه لم يقل متى سيحاول الجيش العراقي استعادة الموصل.

وحذرت الدولة الإسلامية نساء الموصل وطلبت منهن ارتداء "الحجاب الشرعي" الذي يغطي الوجه كاملا وإلا تعرضن لعقوبة "مغلظة". ويعتبر متشددون أعلنوا قيام الخلافة الإسلامية في مناطق يسيطرون عليها في سوريا والعراق غيرهم من المسلمين ممن لا يتبعون مسلكهم الديني كفرة يستحقون الموت.