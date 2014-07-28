حريق هائل يخرج عن السيطرة جراء الاشتباكات بطرابلس

حدة الاشتباكات أدت لاشتعال خزانات المحروقات بمطار طرابلس (الجزيرة)

قال محمد الحريري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن حريقا بخزانات وقود قرب مطار طرابلس الدولي نتج عن هجمات صاروخية جراء الاشتباكات العنيفة بين المليشيات المتناحرة حول مطار طرابلس قد خرج عن السيطرة.

وأضاف الحريري لوكالة رويترز أن الحريق خرج عن السيطرة وأن رجال الإطفاء انسحبوا من الموقع مع اشتداد ضراوة الاشتباكات في المنطقة.

من جهة أخرى وعلى صعيد الوضع الأمني المنهار في ليبيا، نفت وزارة الداخلية الليبية الاثنين الأخبار التي أفادت بمقتل 23 مصريا جراء سقوط قذيفة غراد على منزل يقيمون به في العاصمة طرابلس، كما كانت تحدثت سابقا وسائل إعلام ليبية ووزارة الخارجية المصرية، بينما ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات الدائرة في طرابلس وبنغازي بشرق البلاد إلى أكثر من 130 قتيلا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "AFP" عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية رامي كعال قوله إن الأنباء التي نقلها الإعلام حول حادث مقتل المصريين "عارية عن الصحة".

وأضاف كعال أن مصريا واحدا أصيب بجروح في الحادث المذكور دون أن يحدد ما إذا كان هناك ضحيا من جنسيات أخرى قد سقطو في الحادث.

وكانت الخارجية المصرية قد أدانت بشدة مقتل 23 من رعاياها أمس الأول في منطقتي الكريمية والسواني بمدينة طرابلس.

وكررت الخارجية المصرية مناشدتها لجميع المواطنين المصريين الموجودين في مدينتي بنغازي وطرابلس مغادرتهما "فورا ودون أي إبطاء حفاظا على حياتهم في هذا الاقتتال الداخلي الفوضوي، والتوجه إلى مناطق أكثر أمانا داخل ليبيا أو إلى الحدود الليبية التونسية".