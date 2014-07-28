المنطقة العربية..تقدم في الدخل وتراجع في التعليم

أفاد برنامج الأمم المتحدة الانمائي أن المنطقة العربية تحلّ في موقع متقدّم من حيث نصيب الفرد من الدخل، إذ يبلغ 15.817 دولاراً، ويتجاوز المتوسط العالمي بنسبة 15 في المئة، بينما حلت دون المتوسطات العالمية في العمر المتوقع عند الولادة وسنوات الدراسة.

حيث جاء تقرير الأمم المتحدة في التنمية البشرية أن قطر حلت في الرتبة الأولى عربياً و31 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية للعام 2014.

فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عربياً، و34 عالمياً، وتلحق بها الإمارات في المرتبة الثالثة عربياً و40 عالمياً.

بينما جاءت ليبيا في المرتبة 55 ولبنان في المرتبة 65 والأردن في المرتبة 77 وتونس في المرتبة 90 والجزائر في المرتبة 93 ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة.

أما في فئة التنمية البشرية المتوسطة جاءت دولة فلسطين في المرتبة 107 وحلت مصر في المرتبة 110.

وفي أتون الصراع في سوريا ، حلت دمشق في المرتبة 118 تلاها العراق في المرتبة 120 ضمن التنمية البشرية المتوسطة.

واليمن صنف في المرتبة 154 والسودان في المرتبة الـ166 ضمن فئة التنمية البشرية المنخفضة.

وذكر التقرير أن الصراع الدائر في سوريا وتداعياته التي خلفت أكبر عدد من النازحين واللاجئين في العالم، ترك آثاراً سلبية فادحة في مؤشر التنمية.

ولا يزال الفقر المتعدد الأبعاد تحدياً يواجه بعض البلدان العربية، حيث يصنّف 82 في المئة من سكان الصومال ضمن هذه الفئة، ويسجل اليمن أكبر عدد من الفقراء الذين يعيشون أوجهاً متعددة ومتداخلة من الحرمان.

وعالمياً، كشف التقرير أن 2.2 مليار شخص يعيشون في حالة فقر أو هم على حافة الفقر، وحسب مقاييس فقر الدخل، يعيش 1.2 مليار شخص على 1.25 دولار في اليوم أو أقل.

يشار أن تقرير التنمية البشرية يعنى بقياس عملية توسيع القدرات التعليمية والخبرات للشعوب من خلال توفير فرص ملائمة للتعليم .