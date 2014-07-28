الفلبين.. هجوم على موكب متوجه للاحتفال بالعيد

قتل 18 شخصاً، الإثنين، في هجوم لمجموعة مسلحة يشتبه بأنها جماعة أبو سياف، على موكب كبير متوجه للاحتفال بعيد الفطر في الفلبين.

وأوضح مسؤول عسكري أن الضحايا ينتمون لعشيرة كانت تساند جهود الحكومة لإحلال السلام في المنطقة الجنوبية عبر تزويدها بمعلومات عن الانفصاليين وأن الكمين بمثابة رد انتقامي حسب تعبيره.

وكانت الحكومة الفلبينية قد وقعت في مارس الماضي اتفاقية سلام مع جبهة تحرير مورو الإسلامية -وهي أكبر جماعة انفصالية- لتنهي 45 عاما من الصراع الذي أدى إلى مقتل 120 ألف شخص وتهجير مليونين وعرقلة النمو الاقتصادي في الجنوب.

لكن الحكومة رفضت المفاوضات مع جماعة أبو سياف الأكثر عنفا التي تحملها مسؤولية عمليات قطع رؤوس واحتجاز رهائن وتفجيرات وخطف قائمة في الفلبين.

وفي سياق منفصل، توجت طفلة فلبينية تعداد سكان الفلبين ببلوغهم الرقم 100 مليون نسمة الأحد، الأمر الذي أشعل احتفالات في البلاد مصحوبة بقلق حكومي حول قدرة الفلبين الفقيرة على ضمان مستقبل لعدد سكاني هائل.