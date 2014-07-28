العثور على 15 جثة ببغداد بأول أيام العيد

عادت ظاهرة الجثث المجهولة مرة أخرى للعراق (Getty-أرشيف)

قالت مصادر أمنية إن الشرطة العراقية عثرت الاثنين على 15 جثة ثلاثة منها لنساء قتلن بطلقات في الرأس في بداية دموية لأول أيام عيد الفطر.

وقالت الشرطة ومسعفون إنه في أعمال عنف أخرى انفجرت قنبلتان على جانب الطريق -إحداهما في بغداد والأخرى جنوب شرق العاصمة- مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

وفي عيد الفطر هذا العام تسيطر على الأجواء حالة من الخوف من المجهول والترقب بينما يضع المقاتلون المتشددون بغداد نصب أعينهم ويتصارع السياسيون العراقيون لتشكيل حكومة تقاسم السلطة قادرة على مواجهة المتشددين.

وسيطر مقاتلون متشددون على مساحات من واسعة من أراضي شمال العراق الشهر الماضي واستفادوا من زملاء لهم في غرب العراق وتراجع الجيش العراقي الذي تلقى تدريبه وتمويله من الولايات المتحدة أمام الهجوم الخاطف، وتنافس الميليشيات الشيعية الآن القوات الحكومية في مواجهة مقاتلي الدولة الإسلامية.

وعادت مشارح المستشفيات في بغداد تمتلئ من جديد بجثث ضحايا القتل لأسباب طائفية كما ازدادت حالات الخطف والاختفاء من جديد، وأجبر القتل وسفك الدماء عددا من العائلات على الهجرة أو النزوح إلى مناطق أخرى قد يشعرون فيها بأنهم أكثر أمانا.

وذكرت المصادر الأمنية أن الشرطة عثرت على 15 جثة في أماكن متفرقة من العاصمة بينها ثلاث لنساء تتراوح أعمارهن بين 25 و30 عاما عثر عليهن مكبلات وقتلن بطلقات في الرأس في منطقة صناعية تقع شمالي مدينة الصدر، وعادت مرة أخرى الطريقة القديمة التي لم تغب عن مخيلة العراقيين بعد وهي الإعدامات الميدانية، ولم يتسن على الفور معرفة مزيد من التفاصيل عن الضحايا أو قاتليهم.

ويقول منتقدو رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي إنه أذكى الانقسامات الطائفية من خلال تهميش السنة عوضا عن توحيد العراق ضد المقاتلين المتشدددين الذين باتوا يسمون اليوم بالدولة الإسلامية.

ويسعى المالكي "الذي يرأس حكومة لتسيير الأعمال منذ الانتخابات في أبريل الماضي" للفوز بفترة ثالثة على رأس الحكومة العراقية على الرغم من دعوات السنة والأكراد وحتى بعض الشخصيات الشيعية له لإفساح المجال أمام شخصية غيره تكون أقل إثارة للنعرات الطائفية.