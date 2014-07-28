الشركات الألمانية تؤيد فرض عقوبات شديدة على روسيا

أيدت الشركات الألمانية الكبرى اليوم الاثنين فرض عقوبات مشددة على روسيا قائلة إن مثل هذه الضغوط قد تساعد على حل الصراع في أوكرانيا وإن كان ذلك قد يعرض الاقتصاد الألماني واقتصاد الاتحاد الأوروبي لبعض الأضرار.

وجمد الاتحاد الأوروبي أصول بعض المسؤولين الروس وحظر سفرهم بعد أن ضمت روسيا منطقة القرم الأوكرانية وبدأت تدعم انفصاليين يحاربون القوات الأوكرانية في شرق البلاد.

وقال أولريك جريلو رئيس اتحاد الصناعة الألمانية إنه يجب عدم استبعاد فرض المزيد من العقوبات على روسيا, وأدلى أولريك بهذه التصريحات قبل أن يجتمع مسؤولو الاتحاد الأوروبي غداً الثلاثاء لبحث فرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وكتب رئيس اتحاد الصناعة الألمانية في مقال بصحيفة هاندلسبلات "اتحاد الصناعة وأنا شخصيا أصبحنا على قناعة بأن سلوك الحكومة الروسية في الصراع الأوكراني يجب أن يكون له عواقب على موسكو".

وأضاف "مهما كان الألم الذي سيتحمله تنمية قطاع الأعمال الأوروبي والصادرات الألمانية والشركات الناجم عن فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية إلا أنه لا يمكن استبعادها لممارسة الضغط على الحكومة الروسية".