الأمم المتحدة: 1129 قتيلاً في أوكرانيا

قال مراقبو الأمم المتحدة في أوكرانيا في تقريرهم الشهري الرابع الإثنين, إن 1129 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب نحو 3442 آخرين، في الصراع الأوكراني منذ منتصف أبريل /نيسان.

وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "نافي بيلاي" في بيان، إن تصاعد القتال في منطقتي دونيتسك ولوجانسك "يثير القلق بشدة", وأضافت بأن إسقاط طائرة الركاب الماليزية يوم 17 يوليو /تموز قد يرقى إلى جريمة حرب.

وقال مسؤولون أوكرانيون الإثنين، إن ثلاثة مدنيين على الأقل قتلوا خلال القتال الذي جرى أثناء الليل في شرق أوكرانيا, وذلك مع تواصل الحملة التي تشنها القوات الأوكرانية ضد انفصاليين موالين لروسيا, وسيطرت خلالها على نقطة استراتيجية قريبة من موقع تحطم طائرة الركاب الماليزية.

ومنع القتال العنيف الدائر على مقربة من موقع تحطم الطائرة مراقبين دوليين من الوصول إلى المنطقة الأحد لمعرفة أسباب سقوط الطائرة ومقتل 298 شخصاً كانوا على متنها. وسيجدد الخبراء محاولتهم الإثنين للوصول لموقع تحطم الطائرة الذي مازال تحت سيطرة المقاتلين الانفصاليين.

وتبادل الجانبان الاتهامات بمنع الوصول إلى الموقع الأحد, بينما اتهم الانفصاليون الجيش الأوكراني بمحاولة تدمير الأدلة على الأرض. ويقول الغرب إن الانفصاليين هم الذين أسقطوا الطائرة عن طريق الخطأ بصاروخ قدمته لهم روسيا بينما تنفي موسكو ذلك, وتحمل كييف المسؤولية.

وأعلنت كييف الإثنين أن قواتها استعادت السيطرة على سافور موجيلا, وهي منطقة استراتيجية مرتفعة على بعد نحو 30 كيلومتراً من مكان سقوط الطائرة الماليزية. كما تسيطر قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين على نقاط تفتيش مختلفة على طول الطريق الواصل بين مدينة دونيتسك وموقع تحطم الطائرة.