استشهاد ثمانية أطفال فلسطينيين بغارة إسرائيلية على غزة

مواطن غزاوي يبكي طفلة الشهيد جراء استهداف حديقة مخيم الشاطئ (رويترز)

قال مسعفون فلسطينيون الاثنين إن انفجارا وقع في حديقة عامة بشمال غزة أدى إلى استشهاد ثمانية أطفال وشابين فضلا عن إصابة 40 آخرين بجروح مختلفة، وعقب الانفجار غطت برك من الدماء حديقة مخيم الشاطئ للاجئين في شمال غزة.

وقال شهود من السكان إن الانفجار نجم عن غارة جوية إسرائيلية، لكن إسرائيل نفت مسؤوليتها عن الانفجار قائلة إن الانفجار نجم عن صاروخ أطلقته حماس لكنه اخطأ الهدف.

وفي نفس الوقت تقريبا هز انفجار آخر مباني مستشفى الشفاء في قطاع غزة دون أن يتسبب في أي إصابات. وقالت إسرائيل إن السبب في هذا الانفجار قذيفة من حماس أيضا. وسبق أن اتهمت إسرائيل مقاتلي حماس بالاختباء في مستشفى الشفاء.

وقال منذر الدربي أحد سكان مخيم الشاطئ "خرجنا من المسجد وشاهدت أطفالا يلهون بألعاب على شكل بنادق داخل الحديقة وبعد ثوان سقطت قذيفة".

وتخوض إسرائيل حربا على غزة دخلت أسبوعها الثالث وأسفرت عن مقتل 1049 شخصا غالبيتهم من المدنيين، كما قتل خلالها 43 جنديا إسرائيليا إلى جانب ثلاثة مدنيين جراء قصف بالصواريخ وقذائف المورتر أطلقت من غزة وأصابت أماكن مختلفة من جنوب الأراضي المحتلة.

ويجيء هذان الانفجاران خلال فترة من الهدوء النسبي في القتال بعد أن خفف الجانبان من حدة القتال بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.