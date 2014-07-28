أوكرانيا: الطائرة الماليزية أسقطت بصاروخ

أقرباء الضحايا يضعون الزهور خارج مطار أمستردام (Getty-أرشيف)

قالت الحكومة الأوكرانية الأحد إن طائرة الركاب الماليزية التي سقطت فوق أراضيها مؤخرا سقطت جراء إصابتها بشظايا صاروخ، وأعلنت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تحطم الطائرة يمكن اعتباره جريمة حرب.

من جهة أخرى تراجع محققون وخبراء دوليون في التحقيق بحدوادث الطيران عن محاولة الوصول إلى موقع سقوط الطائرة لاشتداد المعارك في تلك المنطقة.

من جهته قال أندريه ليسينكو المتحدث باسم مجلس الأمن الأوكراني في مؤتمر صحفي في كييف الاثنين إن تفريغ التسجيلات التي احتواها الصندوقان الأسودان للطائرة الماليزية المنكوبة أثناء رحلتها بين أنها دمرت بشظية جراء انفجار صاروخ أدى لتفريغ هواء لاختلاف الضغط على الارتفاع الشاهق الذي كانت تحلق عليه تسبب بانفجار هائل بها.

وأوضح ليسينكو أن هذه المعلومات تم الحصول عليها من خبراء يقومون بتحليل بيانات جهازي تسجيل الطائرة التي أسقطت في أراض يسيطر عليها انفصاليون في شرق البلاد يوم 17 يوليو الجاري.

وكانت بريطانيا قد كُلفت باستعادة وتحميل البيانات التي سجلها الصندوقان الأسودان اللذان استرجعا من موقع سقوط الطائرة وسلمت تلك المعلومات لمحققين دوليين لتحليلها.

وتتهم كييف والغرب الانفصاليين بإسقاط الطائرة وتقول موسكو إن الحكومة الأوكرانية هي المسؤولة عن سقوط الطائرة التي قتل فيها 298 شخصا كانوا على متنها.

من جهتها أعلنت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تحطم الطائرة الماليزية إثر إصابتها بصاروخ فوق منطقة خاضعة لسيطرة الانفصاليين يمكن اعتباره "جريمة حرب".

وقالت بيلاي في تقرير نشر اليوم إن "هذا الانتهاك للقانون الدولي يمكن اعتباره بالنظر إلى الظروف جريمة حرب".