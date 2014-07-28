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أمازون تقدم خدمة الطباعة ثلاثية الأبعاد

28/7/2014

 

أعلنت شركت أمازون أنها ستقدم خدمات الطباعة ثلاثية الأبعاد, والتي ستتيح للعملاء تعديل تصميم الأقراط والعرائس ذات الرؤوس الكبيرة وغيرها من المنتجات من أطراف ثالثة، باستخدام خاصية "التعديل الشخصي" الجديدة في موقعها على الإنترنت.

ومن الممكن تعديل تصميم معظم المنتجات المتاحة وعددها أكثر من 200 في المتجر الجديد الذي دشنته الشركة على موقعها الإثنين, باستخدام خاصية جديدة تتيح للمستخدمين تغيير شكل المنتج الذي يرونه.

وقالت أمازون إنه لمن الممكن للمستخدمين تغيير شكل منتج مثل العرائس ذات الرؤوس الكبيرة بتغيير لون بشرتها ولون العينين وتسريحة الشعر والزي قبل طبعها لدى أحد بائعي أمازون. وقالت مديرة المبيعات بترا شيندلر كارتر لدى أمازون خلال مقابلة، "نحن مهتمون جداً بخاصية التعديل ونبحث دوماً عن تطبيقات جديدة لها".

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