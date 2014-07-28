أكثر من 50 قتيلاً في اشتباكات عنيفة في طرابلس وبنغازي

قالت مصادر طبية وأمنية إن 36 شخصا على الأقل قتلوا في مدينة بنغازي بشرق ليبيا بينهم الكثير من المدنيين في اشتباكات بين القوات الخاصة الليبية ومسلحين يوم الأحد.

وقالت الحكومة إن أكثر من 150 شخصاً قتلوا في العاصمة طرابلس وبنغازي في القتال المستمر منذ أسبوعين وأجبرت الاشتباكات الدبلوماسيين الأمريكيين والأجانب على ترك البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن 23 عاملاً مصرياً قتلوا في العاصمة طرابلس إثر سقوط صاروخ على مسكنهم أثناء اشتباكات بين ميليشيات تتنازع للسيطرة على المطار الرئيسي في المدينة.

وقالت وزارة الصحة إنه منذ اندلاع الاشتباكات قبل أسبوعين قتل 94 شخصاً في العاصمة وأصيب أكثر من 400 شخص حيث تتبادل الميليشيات المتناحرة إطلاق الصواريخ ونيران المدفعية في جنوب طرابلس.

وقتل 55 شخصاً آخرون أغلبهم مدنيون في بنغازي منذ احتدام الاشتباكات الأسبوع الماضي بين قوات نظامية ومتشددين يتحصنون في المدينة.

وقال مصدر طبي في بنغازي لرويترز "لاحظنا أن معظم الضحايا مدنيون لأن المقاتلين لديهم مستشفياتهم الميدانية".

وسقطت ليبيا خلال الأسبوعين الماضيين فريسة لأسوأ أعمال عنف فيها منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي في ظل عجز الحكومة على فرض النظام.

وسحبت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وتركيا دبلوماسييها من ليبيا , وأجلت الولايات المتحدة العاملين في سفارتها بطرابلس يوم السبت ونقلتهم براً عبر الحدود إلى تونس تحت حراسة عسكرية مشددة بعد تصاعد الاشتباكات قرب مجمع السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية.