البث الحي
منوعات

مقتل جنديين خلال تصديهما لهجمات للقاعدة باليمن

27/7/2014
جنود من الجيش اليمني يقصفون مواقع للقاعدة بصعدة (أرشيف)

قال مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" إن جنديين قد قتلا وعشرة من مسلحي تنظيم القاعدة خلال تصدي قوات الجيش فجر الأحد لعدة هجمات انتحارية متزامنة استهدفت ثلاثة مواقع عسكرية في بلدة المحفد في محافظة أبين.

وأضاف المصدر نفسه أن "عشرات من مسلحي القاعدة شنوا هجوما بثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريون" للسيطرة على مواقع عسكرية.

وتابع أن "سيارتين مفخختين انفجرتا قبل وصولهما إلى أهدافهما بينما انفجرت الثالثة عند مدخل الكتيبة المرابطة في منطقة الحضن مركز البلدة".

وأوضح أن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجنود والمهاجمين عقب الانفجارات الثلاثة. وأدى الهجوم إلى مقتل جنديين وإصابة 11 آخرين فيما قتل سبعة من المهاجمين خلال والاشتباكات التي دارت بالإضافة إلى الانتحاريين الثلاثة".

وينشط تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب في العديد من مناطق جنوب اليمن ويشن هجمات منتظمة على قوات الأمن، كما يشن الجيش اليمني منذ إبريل الماضي هجوما على قواعد التنظيم في محافظتي أبين وشبوة في جنوب البلاد.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)