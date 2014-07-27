مقتل جنديين خلال تصديهما لهجمات للقاعدة باليمن

جنود من الجيش اليمني يقصفون مواقع للقاعدة بصعدة (أرشيف)

قال مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" إن جنديين قد قتلا وعشرة من مسلحي تنظيم القاعدة خلال تصدي قوات الجيش فجر الأحد لعدة هجمات انتحارية متزامنة استهدفت ثلاثة مواقع عسكرية في بلدة المحفد في محافظة أبين.

وأضاف المصدر نفسه أن "عشرات من مسلحي القاعدة شنوا هجوما بثلاث سيارات مفخخة يقودها انتحاريون" للسيطرة على مواقع عسكرية.

وتابع أن "سيارتين مفخختين انفجرتا قبل وصولهما إلى أهدافهما بينما انفجرت الثالثة عند مدخل الكتيبة المرابطة في منطقة الحضن مركز البلدة".

وأوضح أن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجنود والمهاجمين عقب الانفجارات الثلاثة. وأدى الهجوم إلى مقتل جنديين وإصابة 11 آخرين فيما قتل سبعة من المهاجمين خلال والاشتباكات التي دارت بالإضافة إلى الانتحاريين الثلاثة".

وينشط تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب في العديد من مناطق جنوب اليمن ويشن هجمات منتظمة على قوات الأمن، كما يشن الجيش اليمني منذ إبريل الماضي هجوما على قواعد التنظيم في محافظتي أبين وشبوة في جنوب البلاد.