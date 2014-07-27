مقتل جنديين تونسيين قرب الحدود الجزائرية

عربات إخلاء طبي تابعة للجيش التونسي في جبل الشعنبي (Getty-أرشيف)

قالت وزارة الدفاع التونسية إن جنديين قتلا في اشتباكات مع مسلحين متشددين في ساقية سيدي يوسف قرب الحدود الجزائرية في ثاني هجوم على القوات المسلحة في أقل من أسبوعين.

وقتل في وقت سابق من هذا الشهر 15 جنديا تونسيا وأصيب 20 آخرون في كمين نصبه مسلحون في جبل الشعانبي قرب الحدود مع الجزائر في أسوأ هجوم دموي تشهده البلاد.

وقال لمجد الحمامي المتحدث باسم الجيش "اثنان من الجنود قتلا في مواجهة ين دورية عسكرية ومجموعة إرهابية في ساقية سيدي يوسف في الكاف".

وقال التلفزيون الحكومي التونسي إن ثلاثة آخرين أصيبوا في المواجهة.

ويقاتل الجيش التونسي متشددين من جماعة أنصار الشريعة ومسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة منذ إبريل عندما بدأ هجوما جديدا على مخابئ المتشددين في جبال الشعانبي على الحدود مع الجزائر.

ومنذ انتفاضة عام 2011 والإطاحة بالرئيس السابق بن علي وبدء خطوات ديمقراطية تكافح تونس حركات متطرفة تحاول فرض تفسيرها المتشدد للإسلام في إحدى أكثر الدول العربية علمانية.