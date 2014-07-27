طلبات أوروبية بسحب المونديال من موسكو

صرح نائب رئيس الوزراء البريطاني نيك كليج بضرورة سحب أحقية تنظيم المونديال 2018 من موسكو .

تأتي هذه التصريحات على خلفية إسقاط الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا، الأمر الذي أثار تبادل الاتهامات بين انفصاليي روسيا وكييف.

وأضاف نيك كليج ،والذي يتقلد زعامة حزب الديمقراطيين الأحرار ،حالياً ، أن روسيا يجب ألا تستضيف البطولة بعدما اتهمت دول غربية انفصاليين موالين لموسكو بإسقاط الطائرة فوق شرق أوكرانيا، يوم 17 يوليو تموز، والذي أدى لمقتل 298 شخصا في الحادث.

في المقابل ، رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا) محادثات الدول الأوروبية في استبعاد روسيا من استضافة البطولة ، وأعرب عن ذلك بأن هذه الاستضافة قد تكون سبباً لاتحاد الدول الأوروبية مع موسكو وإنهاء الخلافات بينهما.

جاء ذلك في بيان للفيفا يقول فيه "تأسف الفيفا لأي شكل من أشكال العنف وستواصل استخدام بطولاتها للترويج للحوار والتفاهم والسلام بين الشعوب"

كذلك يطالب بعض ساسة أوروبا بسحب سباقات الفورمولا 1 للسيارات من موسكو ، التي ستقام في أكتوبر القادم ، معتبرين أن هذه الخطوة ما هي ألا عقوبة رمزية لروسيا بسحب حق التنظيم منها على حد تعبيرهم ، لكن الاتحاد الدولي للسيارات أكد من جهته أن السباق سيقام في المكان المقرر،ألا وهو موسكو.