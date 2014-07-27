حماس توافق على هدنة إنسانية 24 ساعة

صورة من غزة بعد استئناف القصف (الجزيرة-مباشر)

قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الأحد إن الحركة وافقت على هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة في قطاع غزة.

وأضاف أبوزهري لوكالة رويترز للأنباء أن فصائل المقاومة وفي استجابة لتدخل الأمم المتحدة ومراعاة لظروف الشعب الفلسطيني وعيد الفطر وافقت على التصديق على التهدئة الإنسانية اعتبارا من الثانية من بعد ظهر اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل التي أنهت في وقت سابق اليوم هدنة أعلنتها لمدة 24 ساعة بعد أن أطلقت حماس وابلا من الصواريخ على جنوب ووسط إسرائيل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف اليوم الأحد قصفه لمناطق في قطاع غزة من البر والجو والبحر بعد إعلانه انتهاء الهدنة الإنسانية التي مددتها إسرائيل من جانب واحد مما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 1052 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع قبل عشرين يوما.

وقال جيش الاحتلال -في بيان- إنه بعد استمرار إطلاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الصواريخ "بشكل متواصل خلال الهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها من أجل السكان المدنيين في غزة، سيقوم الجيش الآن باستئناف أنشطته الجوية والبحرية والبرية في قطاع غزة".

من جهته، أكد المتحدث باسم الجيش بيتر ليرنر في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه "نظرا للانتهاكات الصارخة للهدنة الإنسانية من قبل حماس، فإن الجيش سيقوم الآن باستئناف أنشطته الهجومية".

وقال متحدث إسرائيلي إن الوضع عاد إلى ما كان عليه قبل 24 ساعة، مطالبا من سكان مناطق التماس عند حدود القطاع عدم البقاء في بيوتهم التي عادوا إليها خلال التهدئة، وخاصة سكان المناطق الحدودية في بيت حانون وبيت لاهيا والشجاعية والبريج والمغازي وخان يونس وعبسان وخزاعة.

وأفاد مراسل الجزيرة في غزة تامر المسحال بأن ثلاثة شهداء سقطوا في وسط وجنوب قطاع غزة مع إعلان الجيش الإسرائيلي إنهاء الهدنة، وقال سكان من غزة إنهم سمعوا قصفا عنيفا شرقي مدينة غزة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي بوقت قصير

وكانت حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضت مساء السبت قرار الحكومة الإسرائيلية بتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لمدة 24 ساعة حتى منتصف ليل الأحد، واعتبرت أن أي هدنة لا قيمة لها إذا لم تسحب إسرائيل قواتها من المناطق التي دخلتها في القطاع.

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" "إنه لا قيمة لأي تهدئة إنسانية لا تنسحب بموجبها الدبابات الإسرائيلية، ولا تمكّن النازحين من العودة إلى بيوتهم، ولا تتيح إجلاء جميع الشهداء والجرحى".

من جانبه شدد القيادي في الحركة سامي أبو زهري على أن أي تهدئة لا تتضمن انسحاب جنود الاحتلال من داخل قطاع غزة وتمكين المواطنين من العودة إلى منازلهم وإجلاء المصابين غير مقبولة.

ووافق المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر مساء السبت على طلب الأمم المتحدة بتمديد الهدنة الإنسانية في القطاع حتى منتصف ليل الأحد.

لكن الجيش الإسرائيلي قال "إن التزامه بالتهدئة الإنسانية لا يتضمن وقف نشاطاته ضد أنفاق التهريب التي تقيمها حماس ضمن توغله البري داخل القطاع، وكذلك عدم السماح للنازحين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في المناطق الحدودية".

وكان مسؤول حكومي إسرائيلي قال إن الحكومة الأمنية الإسرائيلية وافقت على تمديد وقف إنساني لإطلاق النار بدأ في ساعة مبكرة يوم السبت وذلك حتى منتصف الليل بالتوقيت المحلي "21.00 بتوقيت غرينتش" يوم الأحد.

وأضاف المسؤول الذي لم يذكر اسمه في بيان أنه "بناء على طلب الأمم المتحدة وافقت الحكومة على وقف إنساني حتى غد (الأحد) في الساعة 24:00، وسيتحرك جيش الدفاع الإسرائيلي في مواجهة أي خرق لوقف إطلاق النار".

ولكن صافرات الإنذار دوت من جديد في جنوب ووسط إسرائيل الأحد محذرة من إطلاق صواريخ وذلك بعد ساعات من موافقة إسرائيل على تمديد هدنة إنسانية.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن صاروخين سقطا في منطقتين مفتوحتين واعترض نظام القبة الحديدية صاروخا آخر.