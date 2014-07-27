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بوكو حرام تهاجم الكاميرون

27/7/2014

ذكرت مصادر أمنية في الكاميرون أن مقاتلي جماعة بوكو حرام النيجيرية هاجموا منزل نائب رئيس الوزراء الكاميروني في بلدة كولوفاتا الشمالية ،يوم الأحد، وخطفوا زوجته وقتلوا ثلاثة أشخاص على الأقل.

وأضافت المصادر أن  جماعة بوكو حرام خطفت زعيم ديني محلي في هجوم منفصل على منزله.

وقد شهدت حدود الكاميرون توتراً كبيراً في الأسابيع القليلة الماضية، بعد إرسالها الآلاف الجنود إلى مناطق متوترة في نيجيريا في إطار جهود دولية لقتال المسلحين هناك.  

وقال مسؤول في المنطقة العسكرية الثالثة في الكاميرون إن "الموقف خطير جدا في الكاميرون،  حيث يواجه الجيش قتالاً عنيفاً مع جماعة بوكو حرام في بلدة كولوفاتا."

من جهة أخرى، أصدرت المحكمة العليا في الكاميرون أحكاما بالسجن ما بين 10 و20 عاما على نحو 22 شخصا اتهموا بالانتماء إلى بوكو حرام .

وفي سياق منفصل، أفادت الشرطة النيجيرية أن كنيسة في شمال نيجيريا تعرضت لهجوم مسلح، يوم الأحد، من قبل جماعة بوكوحرام أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة ثمانية .

 

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