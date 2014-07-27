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انشقاق 40 جنديا أوكرانيا وفرارهم إلى روسيا

27/7/2014
 
برر الجنود المنشقون فرارهم لروسيا لأنهم يرفضون القتال ضد شعبهم

أعلن مسؤول في الاستخبارات الروسية أن أكثر من 40 جنديا أوكرانيا انشقوا السبت وغادروا وحداتهم العسكرية متوجهين إلى جنوب روسيا، وذلك في الوقت الذي تواصلت فيه المعارك في شرق أوكرانيا بين الانفصاليين والقوات الحكومية.

وقال فاسيلي مالاييف ممثل جهاز الأمن الفدرالي الروسي" في جنوب روسيا لوكالات الأنباء الروسية إن "41 احتياطيا غادروا وحداتهم العسكرية ووصلوا إلى مركز إيزارينو الحدودي الذي يسيطر عليه المتمردون وطلبوا السماح لهم بالتوجه إلى روسيا لأنهم ".

وأضاف أن الانفصاليين الموالين لروسيا سمحوا للجنود المنشقين بعبور الحدود ودخول الأراضي الروسية بعدما تصافحوا معهم.

وميدانيا اشتدت ضراوة المعارك بين القوات الأوكرانية والانفصاليين في دونيتسك ولوغانسك، عاصمتي المنطقتين الأاوكرانيتين اللتين سيطر عليهما الانفصاليون وأعلنوهما جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.

وأفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية عن سماع دوي انفجارات قوية بوتيرة منتظمة في حي أوكتيابرسكي في ضاحية دونيتسك قرب مطار المدينة. وأعلن الجيش الأوكراني مقتل أربعة من جنوده خلال الساعات الـ24 الماضية.

ومنذ اندلاع الأزمة في أوكرانيا والتي خلفت حتى الساعة أكثر من ألف قتيل، يتهم مسؤولون كبار ووسائل إعلام سواء في روسيا أو في أوكرانيا، كل طرف يتهم الآخر بأنه يخوض حربا دعاية حقيقية.

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