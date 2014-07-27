النظام السوري يستعيد حقل غاز من تنظيم "الدولة الإسلامية"

أعلن الجيش السوري يوم الأحد استعادة سيطرته على حقل غاز طبيعي " غاز الشاعر" شرقي مدينة حمص بعد معارك مع مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية قتل فيها العشرات من الطرفين .

وعرض التلفزيون السوري صوراً لجنود نظاميين ينتشرون في منطقة صحراوية قال إنها حقل "غاز الشاعر".

في المقابل ، أكد تنظيم "الدولة الإسلامية" انسحابه من منطقة الحقل دون وقوع اشتباكات مع أي فصيل، وأضاف التنظيم أن إخلائه للمنطقة جاء بعد تدميره لمعدات الحقل واستيلائه على 15 دبابة وعدة صواريخ.

كما أفاد تجمع أنصار الثورة أن تنظيم "الدولة " يحشد قواته لاقتحام مطار كويرس بمدينة حلب وسط اشتباكات عنيفة مع قوات النظام.

ومن جهة أخرى، قال ناشطون أن كتائب المعارضة المسلحة أحرزت تقدما في مدينة حماة وسيطرت على ثلاثة حواجز عسكرية بريف حماة

وذكر تجمع أنصار الثورة أن عدة قتلى وجرحى بينهم أطفال سقطوا يوم الأحد جراء غارات على الغوطة الشرقية وأحياء حلب .