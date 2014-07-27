الاثنين أول أيام عيد الفطر في معظم الدول العربية والإسلامية

أعلنت العديد من الدول العربية والاسلامية مساء الأحد أن اليوم الأحد هو آخر أيام شهر رمضان لعام 1435 هجريا وأن الاثنين هو أول أيام عيد الفطر. وأعلنت دار الافتاء المصرية أن غدا الاثنين هو أول أيام عيد الفطر. وقالت دار الإفتاء في بيان لها مساء اليوم الأحد أن الدار استطلعت بعد غروب شمس اليوم هلال شهر شوال للعام الهجري 1435 من خلال لجانها الشرعية وتبين لها ثبوت رؤيه الهلال ليكون غدا الاثنين هو أول أيام شهر شوال وعيد الفطر المبارك وهو ما وافق الحساب الفلكي.

كما أعلنت المملكة العربية السعودية رسميا أن غدا الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك .وقال الديوان الملكي السعودي في بيان له إنه "ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1435هـ مساء اليوم الأحد بشهادة عدد من الشهود العدول، وبذلك يكون غدا الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك غرة شوال لعام 1435هـ".

كما أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات أن غدا هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر وأن اليوم الأحد المتمم لشهر رمضان لسنة 1435 هجرية. كما أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أن غدا الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي الكويت أعلنت هيئة الرؤية الشرعية ان يوم غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر بعدما ثبت لديها شرعا رؤية هلال شهر شوال الليلة. كما أعلنت البحرين أن غدا هو أول أيام عيد الفطر.

أما سلطنة عمان فقد أعلنت أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر وغدا الاثنين هو المتمم لشهر رمضان. وفي ليبيا قالت دار الإفتاء الليبية إن هيئة رصد الأهلة التابعة للدار تقوم مساء اليوم الأحد بتحري هلال شهر شوال لهذا العام، في عدد من المدن الليبية. وأضافت الدار عبر بيان لها نشره موقعها الأحد: "سيتم الإعلان عن النتيجة بإذن الله ما بين التاسعة إلى التاسعة والنصف مساء، في عدد من القنوات".

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين مساء الأحد أن يوم غد الاثنين، هو غرة شهر شوال الأول من أيام عيد الفطر.

من جانبها أعلنت دار الفتوى اللبنانية أن يوم الاثنين، هو أول أيام عيد الفطر المبارك. وفي سورية، أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن يوم غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن الأردن والعراق أن أول أيام عيد الفطر غدا. كما أعلنت هيئة دار الإفتاء الشرعية اليمنية أيضا أن أول أيام عيد الفطر غدا الاثنين.

وأعلنت أندونيسيا التي تضم اكبر عدد من السكان المسلمين بين دول العالم مساء اليوم الأحد ان غدا الاثنين هو أول أيام عيد الفطر للعام الهجري 1435.

وأعلنت ماليزيا التي يمثل المسلمون غالبية سكانها ( حوالي 4,61 في المائة من اجمالي عدد سكانها ) مساء اليوم الاحد هو اخر ايام شهر رمضان وان غدا الاثنين هو أول أيام شهر شوال للعام الهجري الجاري.

وفي باكستان، ذكرت اللجنة المركزية لرؤية الهلال المختصة بتحري الأهلة أنها ستجتمع غدا الاثنين لاستطلاع هلال شهر شوال. وفي الوقت ذاته اعلنت روسيا الاتحادية أن غدا الاثنين هو اول أيام عيد الفطر بالنسبة لسكانها المسلمين .