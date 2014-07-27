البث الحي
منوعات

الأجنة تتعلم في شهرها الثامن

27/7/2014

كشفت نتائج دراسة جديدة أن الأجنة في الأرحام تبدأ عملية التعلم بحلول الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل ، أي في الشهر الثامن تقريبا.

حيث راقبت الدراسة 32 امرأة حاملا  من الأسبوع الثامن والعشرين إلى الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل، لرصد تطورات قدرة الجنين على التعلم.

و طُلب من النساء الحوامل تكرار أغنية قصيرة للأطفال ثلاث مرات بصوت عال ثم غنائها مرتين في اليوم لمدة ستة أسابيع.

ثم جرت مراقبة سرعة النبض لدى الأجنة بعد 32 و33 و34 أسبوعا من الحمل عند سماع الأغنية بصوت نسائي غريب غير صوت الأم.

واستنتجت الدراسة أن سرعة النبض تراجعت قليلا بحلول الأسبوع الرابع والثلاثين عند سماع التسجيل المغاير لصوت الأم.

وأشارت كبيرة الباحثين في تطور الأجنة في جامعة فلوريدا  التي أشرفت على الدراسة أن تباطؤ سرعة النبض مرتبط مرده إدراك الجنين لشيء مألوف في حين أن زيادة سرعة النبض دليل على الاستجابة لصوت جديد أو تجربة جديدة

 

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)