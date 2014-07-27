الأجنة تتعلم في شهرها الثامن

كشفت نتائج دراسة جديدة أن الأجنة في الأرحام تبدأ عملية التعلم بحلول الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل ، أي في الشهر الثامن تقريبا.

حيث راقبت الدراسة 32 امرأة حاملا من الأسبوع الثامن والعشرين إلى الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل، لرصد تطورات قدرة الجنين على التعلم.

و طُلب من النساء الحوامل تكرار أغنية قصيرة للأطفال ثلاث مرات بصوت عال ثم غنائها مرتين في اليوم لمدة ستة أسابيع.

ثم جرت مراقبة سرعة النبض لدى الأجنة بعد 32 و33 و34 أسبوعا من الحمل عند سماع الأغنية بصوت نسائي غريب غير صوت الأم.

واستنتجت الدراسة أن سرعة النبض تراجعت قليلا بحلول الأسبوع الرابع والثلاثين عند سماع التسجيل المغاير لصوت الأم.

وأشارت كبيرة الباحثين في تطور الأجنة في جامعة فلوريدا التي أشرفت على الدراسة أن تباطؤ سرعة النبض مرتبط مرده إدراك الجنين لشيء مألوف في حين أن زيادة سرعة النبض دليل على الاستجابة لصوت جديد أو تجربة جديدة