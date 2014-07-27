أكثر من 50 قتيلا باشتباكات عنيفة بطرابلس

المليشيات المتناحرة في ليبيا أسقطتها في دوامة من الصراع (أرشيف-Getty)

أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر طبية بأن أكثر من ثلاثين شخصا قتلوا وجرح أكثر من 25 آخرين في مواجهات مستمرة منذ السبت حتى فجر الأحد في مدينة بنغازي شرق ليبيا، بينما أجلت الولايات المتحدة دبلوماسييها من البلاد بعد اشتداد المعارك في المنطقة المحيطة بسفارتها في طرابلس.

وقال المراسل إن مواجهات عنيفة دارت في المنطقة الممتدة من حي بوعقني إلى طريق المطار بين قوات من مجلس شورى ثوار بنغازي وقوات الصاعقة التي أعلنت في وقت سابق تأييدها لعملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وتفيد أنباء بوجود تحليق مكثف لمقاتلات حربية في أجواء بنغازي.

وفي العاصمة طرابلس شهد محيط مطار المدينة اشتباكات عنيفة بين لواءي القعقاع والصواعق وبين ما تعرف بقوة حفظ أمن واستقرار ليبيا، في حين أدت الاشتباكات إلى نزوح أكثر من ثلاثة آلاف من سكان العاصمة بحسب تقديرات محلية.

وكانت مصادر طبية وأمنية ليبية قد قالت إن 36 شخصا على الأقل قتلوا في مدينة بنغازي بشرق ليبيا بينهم الكثير من المدنيين في اشتباكات بين القوات الخاصة الليبية ومليشيات مساء السبت وصباح الأحد.

وفي سياق الضحايا جراء القتال في ليبيا نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن رئيس الجالية المصرية في ليبيا علاء حضورة قوله الليلة الماضية إن 23 عاملا مصريا قتلوا في العاصمة طرابلس جراء سقوط صاروخ غراد على على مسكنهم داخل مزرعة أثناء اشتباكات بين ميليشيات تتنازع السيطرة على الميناء الرئيسي في المدينة.

وسقطت ليبيا خلال الأسبوعين الماضيين فريسة لأسوأ أعمال عنف فيها منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي مما دفع الولايات المتحدة والأمم المتحدة وتركيا إلى إجلاء دبلوماسييهم برا إلى تونس.

وفي ظل عجز الحكومة المركزية عن فرض النظام والسيطرة على البلاد يدور قتال بين اثنين من الميليشيات المتناحرة في ليبيا بينما يحاول الجيش طرد مليشيات المتشددة أقامت معسكرات لها على مشارف بنغازي.

وأجلت الولايات المتحدة العاملين في سفارتها بطرابلس يوم السبت ونقلتهم برا عبر الحدود إلى تونس تحت حراسة مشددة من المارينز الأميركيين بعد تصاعد الاشتباكات واقتراب القتال بين المتصارعين من مجمع السفارة الأميركية في العاصمة الليبية.