عدد أكبر من السوريين ينضمون لتنظيم الدولة الإسلامية

قال محققون تابعون للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان ، إن عددا أكبر من مقاتلي المعارضة السوريين ينشق للانضمام، إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام فيما وصفوه بأنه"إضفاء للطابع السوري" أو"سرينة" التنظيم.

وأطلع أعضاء لجنة التحقيق المستقلة بشأن سوريا، والتي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2011 ، مجلس الأمن الدولي، على أحدث تقارير اللجنة بشكل غير رسمي أمس الجمعة قبل تقديمه هذاالأسبوع .

وقال البرازيلي باولو بينهيرو رئيس لجنة التحقيق، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، يشهد عملية"سرينة."

وأردف قائلا للصحفيين"ما بدأ بعدد كبير من المقاتلين الأجانب أصبح الآن به مواطنون سوريون فعليون،"نرى عددا من السوريين ينضمون لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أكبر من ذي قبل."

وقال إن هناك ما يقدر بين عشرة الآف و15 ألف مقاتل أجنبي من جماعات مختلفة يقاتلون قوات الرئيس بشار الأسد، وقالت كارين كونينج أبو زيد عضو اللجنة إن معظم السوريين المنضمين لتنظيم الدولة الإسلامية ينشقون عن جماعات أخرى للمعارضة المسلحة التي تقاتل في الحرب الأهلية في سوريا والتي دخلت عامها الرابع.

وقالت كونينج للصحفيين"يرون أنه أفضل فهؤلاء الرجال أقوياء وهؤلاء الرجال يكسبون المعارك ويسيطرون على الأراضي ولديهم أموال وبوسعهم تدريبنا."

وبعد هجوم ناجح في العراق أعلنت الدولة الإسلامية "الخلافة الإسلامية" في الأراضي التي تسيطر عليها في العراق وسوريا وتعهدت بالتوسع.

وقال بينهيرو إن هذه الجماعة"مرشحة قوية" لأن تضاف إلى القائمة السرية التي أعدها التحقيق للمشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا