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طالبان تنفي مسؤوليتها عن قتل 14 شخصا بأفغانستان

26/7/2014

نفت حركة طالبان مسؤوليتها عن قتل ما لا يقل عن 14 شخصا كانوا ضمن 32 شخصا يسافرون في حافلتين صغيرتين في وسط أفغانستان مساء يوم الخميس الماضي .

وكان مسؤولون أفغان قالوا أمس الجمعة أن مسلحين اعترضوا طريق الحافلتين وبعد أن تحققوا من بطاقات هوية الركاب فصلوا 14 من 32 راكبا اخرين وقتلوهم بالرصاص، بينهم ثلاث نساء على الأقل وطفل في الثالثة من عمره.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في رسالة نصية لرويترز "الإمارة الإسلامية تدين بشدة واقعة القتل وستحاول أن تعثر على الجناة وتعاقبهم".

وقال مسؤولون محليون في إقليم غور الجبلي النائي ان معظم الركاب من أقلية الهزارة الشيعية لكن لم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.

واتهم "صدّيق صدّيقي" وهو متحدث باسم وزارة الداخلية أمس الجمعة مقاتلي حركة طالبان بشن الهجوم .

   

 

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