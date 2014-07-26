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شركة "أبل" تسمح باستخلاص بيانات مستخدميها

26/7/2014

أقرت شركة أبل الإسبوع الماضي بأن البيانات الشخصية بما في ذلك الرسائل النصية وقوائم جهات الإتصال والصور يمكن استخلاصها من هواتف آي فون من خلال تقنيات غير معلنة يستخدمها موظفو شركة أبل.
 
وقال خبير أمني أنه يمكن أن تستخدم وكالات إنفاذ القانون وآخرون نفس التقنيات للتحايل على تشفير النسخ الاحتياطي بالدخول إلى أجهزة كمبيوتر موثوق فيها متصلة بالهواتف.
 

وفي حضور جوناثان زدزيرسكي ضمن مؤتمر "متسللون على كوكب الأرض" الإسبوع الماضي الذي استشهد البعض به كدليل على تعاون أبل مع وكالة الأمن القومي، أوضح زدزيرسكي كيف تحصل الخدمات على كمية مفاجئة من البيانات لما تقول أبل أنها خدمات تشخيصية تهدف إلى مساعدة المهندسين.
 
وأضاف زدزيرسكي أنه لا يتم إخطار المستخدمين بأن الخدمات تعمل ولا يمكن إيقافها. 
   
فيما نفت أبل من جهتها عمل أي أبواب خلفية لوكالات مخابرات، غير أنها ولم ترد أبل على الفور عند السؤال عن ما إذا استخدمت الأدوات لتنفيذ طلبات إنفاذ القانون.

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