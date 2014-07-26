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رئيس الاتحاد الأوروبي يطالب بعقوبات جديدة ضد روسيا

26/7/2014

ناشد هيرمان فان رومبوى رئيس الاتحاد الأوروبي زعماء التكتل الـ28 الموافقة على فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا.


وفي خطاب نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، كتب فان رومبوي السبت يناشد زعماء الاتحاد الأوروبي أن يكلفوا سفراء الاتحاد الأوروبي بشكل شخصي بالموافقة على الإجراءات المزمع اتخاذها الأمر الذي يمكن معه تجنب عقد قمة استثنائية للاتحاد الأوروبي لإقرار هذه العقوبات.

ووفقا لفان رومبوي فإن من المنتظر أن يوافق سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل على أول عقوبات اقتصادية أوروبية ضد روسيا.

وكانت مصادر دبلوماسية في بروكسل أفادت أمس الجمعة بوجود اتفاق بين ممثلى حكومات الاتحاد الأوروبى الـ28 على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا بسبب موقفها في الصراع الأوكراني.

وأوضحت هذه المصادر أن العقوبات الجديدة تشمل عرقلة دخول الأسواق المالية الأوروبية وحظر تصدير السلاح مستقبلا وحظر تصدير المنتجات فائقة التقنية وتقييد تصدير المعدات الخاصة باستخراج الغاز والنفط

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